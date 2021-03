Expertos dan detalles sobre origen del coronavirus

Los expertos internacionales que investigaron en China los orígenes de la pandemia detallan este martes sus conclusiones, en un momento en que las cifras de muertes y contagios obligan de nuevo a tomar medidas drásticas en varios países de Europa y América Latina.

Un informe de un equipo de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y chinos apunta a que la transmisión del virus del covid-19 al hombre desde probablemente un murciélago se hizo seguramente a través de otro animal que no identificó.

El esperado documento se publica más de un año después que la pandemia haya matado a casi 2,8 millones de personas y contagiado a más de 127 millones en el mundo.

La enfermedad sigue, sin embargo, propagándose, pese al avance de las campañas de vacunación, y varios países anunciaron nuevas restricciones para intentar frenarla.

En Europa, Alemania va a realizar controles más severos "durante los próximos 8 y 14 días" en sus fronteras terrestres, sobre todo con Francia, Dinamarca y Polonia, para pedir a los viajeros sus test de covid, especialmente de cara a la Semana Santa.

La policía no podrá hacer regresar a su país a las personas que infrinjan las normas, pero podrá imponer multas a quien no muestre un test negativo de menos de 48 horas o no haya rellenado un formulario electrónico.

En Italia, donde gran parte del país ya está bajo fuertes restricciones, se impondrá una cuarentena de cinco días a los viajeros de la Unión Europea (UE). Todos los visitantes provenientes del bloque deberán someterse a una prueba de covid antes de viajar y, al término de la cuarentena, deberán de nuevo realizar otro test de diagnóstico

Gatos, conejos, visones

En este contexto, el informe de los expertos de la OMS e investigadores chinos, del que la AFP obtuvo una copia y que será oficialmente presentado este martes a las 14H00 GMT, intenta esclarecer el origen de la pandemia.

El texto señala que la transmisión del virus desde un animal, probablemente un murciélago, al hombre vía un animal intermedio es una hipótesis "entre probable y muy probable". Entre los posibles intermediarios figuran el gato doméstico, el conejo, el visón, el pangolín o el tejón turón.

Los científicos consideran "posible y probable" una transmisión directa entre el animal inicial y el hombre y estiman "extremadamente improbable" que el coronavirus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio.

Este martes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentarán también un "tratado internacional sobre las pandemias".

"Habrá otras pandemias y otras grandes emergencias de salud, y ningún gobierno u organismo multilateral podrá hacer frente por sí solo a esta amenaza", reza el texto, publicado el lunes por la noche en varios medios y firmado por líderes de 24 países, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido, Chile, Costa Rica y España.

2.500 millones de dosis

Mientras, las campañas de vacunación avanzan lentamente.

El laboratorio alemán BioNTech anunció el martes que prevé fabricar en 2021 unos 2.500 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus desarrollada junto al estadounidense Pfizer, es decir, un 25% de lo anunciado anteriormente.

En Estados Unidos, el país más enlutado por virus con más de 550.000 decesos, el presidente Joe Biden anunció el lunes la intensificación de la campaña nacional de vacunación, pero pidió no bajar la guardia con las medidas sanitarias ante un repunte de contagios. "Estamos lejos de ganar la guerra contra el covid-19", dijo.

En América Latina, que registra más de 772.000 muertes por más de 24,5 millones de contagios, la mayoría de países aumentan las restricciones ante la progresión del virus.

Argentina reportó este lunes 14.014 nuevos contagios, la cifra diaria más elevada desde finales de octubre, en tanto un reporte oficial confirmó la circulación comunitaria de las cepas de Brasil y de California.

Las autoridades de Venezuela también reportaron un pico de casos diarios de covid-19, con 1.288 nuevos contagios para un total de 157.943, una cifra diaria que supera por poco el anterior pico de agosto de 2020.

Y el coronavirus también alimentó una crisis política en Brasil, el segundo país más castigado por el covid-19 después de Estados Unidos.

El presidente Jair Bolsonaro cambió el lunes a seis ministros, incluidos los de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, en momentos en que el gobierno está debilitado y bajo presión por su caótico manejo de la pandemia.