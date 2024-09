Facosclerosis, también cataratas, una obstrucción para ver

Es posible que usted no note que tiene una facosclerosis, también conocida como catarata del ojo, sin embargo con el paso del tiempo la visión hará más borrosa por la opacidad que se forma en la primera capa que tenemos en el ojo que es el cristalino, esta nos ocasiona una ceguera que puede quitarse con una cirugía, explicó la optometrista, Mónica Salcedo Hinojosa, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Este padecimiento es como una cortinita que se va formando que nos impide el poder ver y que ocupa el primer lugar en ceguera en México.

Salud La importancia de la planificación familiar

“Pueden pasar de 15 a 20 años en lo que se madura ya en esta etapa requiere de una cirugía, cuando el paciente no mejora con las graduaciones. En niños es menos frecuente pero también llegan a presentarla, anteriormente se presentaba en adultos mayores de 60 años, actualmente se están presentando en pacientes menores de 40 años”, detalló la optometrista Salcedo.

Si bien se puede resolver con una cirugía, es necesario que se realice un estudio llamado Fondo de Ojo que permita diagnosticar y conocer la etapa en que se encuentra la catarata.

“Es ocasionado principalmente por los rayos del sol al no protegernos de estos. Para operarse lo más recomendable es que la catarata esté en una etapa madura para que se tenga un mejor diagnóstico, después de la operación, tiene que tener reposo, no hacer mucha fuerza, no salir al aire, protegerse con lentes o un parche”

Si bien es una cirugía ambulatoria (intervención quirúrgica realizadas bajo anestesia que requiere cuidados postoperatorios poco intensivos), los cuidados deben considerarse de 4 a 5 meses de cuidar, evitar salir mucho al sol.

Al momento de hacer la cirugía, quitan el cristalino que es lo que forma la opacidad, este es un paciente afaco y ya no puede volverse a presentar.

Lo recomendables para cuidar los ojos es el uso de los lentes con protección ultravioleta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No un lente de mercadito de 100 pesos que no tiene protección, al no tener protección nos afecta más porque al momento de poner el lente oscuro nuestra pupila se hace grande, entonces son más los rayos que entran a nuestros ojos y nos dañan también la retina, entonces si se tiene que tener cuidado de usar un lente adecuado”, finalizó la especialista.