Fuegos labiales son comunes en la gente

Los fuegos labiales o fogasos, como se les conoce comúnmente, son un tipo de herpes que aparece en los labios o alrededor de la boca, algunos también se presentan en la lengua y suelen ser muy dolorosos. Ocurren cuando bajan las defensas y se pueden dar al cambiar de temperatura de manera muy abrupta. Son más comunes en las personas de lo que se piensa.

El doctor Víctor Pérez Molina nos comentó que este tipo de erupciones en la boca se dan de manera muy frecuente en muchas personas y algunos acostumbran a combatirlos con remedios caseros, los cuales, dijo son muy funcionales, pero no es lo más recomendable.

Salud

“Los fogasos o fuegos labiales como comúnmente se conocen son aftas que salen alrededor de la boca o en la cara interna de los labios; duelen, arden, pican y son originados por el virus herpes tipo 1, el tipo 1 son los fogasos y el más extremo que es el tipo 3 ya es el herpes genital”, indicó el especialista.

Ana, es una mujer de cuarenta años y lleva toda la vida sufriendo con este tipo de malestar en la boca, dijo que los primeros que tuvo fue durante su niñez, y ahí se enteró que es un malestar que no la dejaría de molestar para toda su vida.

Salen en la boca y a personas de todas las edades. Foto: José Salas / El Sol de San Juan del Río

“La primera vez que me salieron fue cuando yo tenía como 8 años, recuerdo que yo estaba acostada y luego camine descalza un día que hacia mucho frío, horas más tarde comenzaron a salir los granos en la boca, me comenzaron a doler mucho y me dijo mi mamá que eran fuegos labiales y me puso una crema”, dijo.

El doctor Víctor Pérez señaló que: “se pueden controlar con cualquier antiviral, ya sea utópico o en crema, vía oral o bien ya sea en suspensiones si son niños o en tabletas si son adultos”.

Doctor Víctor Pérez Molina. Foto: José Salas / El Sol de San Juan del Río

Indicó que los fuegos labiales salen a todas las edades, desde bebés muy pequeños que han tenido contacto con sus familiares que a su vez han padecido el virus cuándo las defensas en sus organismos han bajado y han tenido contacto con ese tipo de enfermedades es cuando se presentan en los pequeños o en cualquier otra persona de cualquier edad.

Mari es una mujer con tres hijos, ella no había padecido nunca esta enfermedad, comenta que la primera vez que la padeció fue poco antes de los 45 años y ahí acudió con el doctor, pues no soportaba el dolor. Una vecina le indicó que con una crema de le quitaba y que incluso con pasta dental podría disminuir el dolor.

En este sentido, el doctor Víctor Pérez señaló que no están mal los remedios caseros, pero que lo mejor es acudir al médico, sobre todo para tener un historial clínico y darle un seguimiento adecuado, ya que dijo, cada organismo responde de diferente manera a los medicamentos.

“Algunos llegan a funcionar cuando es un caso muy leve y si no intentarle con las cremas, en caso de que pasen más de tres días si es necesario acudir al médico para descartar alguna eventualidad”, concluyó el médico.