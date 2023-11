Influenza, virus más común del invierno

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) se presentan con mayor frecuencia durante la temporada invernal, por ello, la Secretaría de Salud del estado dio a conocer que es necesario que para prevenir este tipo de contagios, se recurra a la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional.

La titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, dijo que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa benigna y que existe una tendencia a confundirla con un resfriado común, pues es causada por los virus de la influenza (A, B y C), los cuales son de gran adaptabilidad.

La especialista dijo que este virus se presenta en otoño y en invierno, siendo una enfermedad que afecta las vías respiratorias superiores, nariz, garganta y los bronquiolos, pero, en los casos graves, puede llegar hasta los pulmones.

Este tipo de padecimientos requieren de ciertos tratamientos médicos que regularmente son de una o dos semanas, dependiendo de la gravedad, pues genera mayores afectaciones a las personas que tienen enfermedades crónicas y en aquellas atendidas en forma tardía.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del estado. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río.

Dado que comenzó la época, dijo que se lleva a cabo una campaña de vacunación estacional de influenza para prevenir este tipo de padecimientos, pues el virus puede vivir de dos a tres días en las superficies como las manos, además en pañuelos desechables y telas, pudiendo contagiar durante ese tiempo.

Advirtió que la transmisión de la enfermedad es por contacto directo entre personas, el virus entra al cuerpo por la boca, la nariz o los ojos por gotitas de saliva, las secreciones nasales, cuando tose o estornuda una persona enferma, también mediante el saludo de mano y el beso; también si hay objetos o superficies que estén contaminadas por el virus, como los juguetes.

Lupita Herrera Martínez experimentó el contagio del virus el año pasado, pues compartió que la pandemia por Covid-19 dejo serias secuelas en su familia, por eso, a la menor sintomatología, recurren al médico y fue así como identificó que había sido contagiada, por lo que agradeció que haya sido la influenza y no el Covid, por los serios estragos que genera.

Indicó que realizando sus labores de ama de casa, acudió como de costumbre a ciertos espacios públicos para comprar algunos productos de la canasta básica, siendo en estas mismas altas las posibilidades de haber sido contagiada en ellos.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa benigna que por lo regular se confunde con un resfriado común. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río.

“Pues empecé a sentir como calor y mucho dolor de cabeza, al día siguiente empecé con fluido nasal y aunque un año antes me había puesto la vacuna, decidí ir al Doctor, para que me revisara, me dijo que era gripe, pero para descartar mejor me hiciera estudios y fue como corroboré que era influenza”.

La entrevistada dijo que lamentablemente en esa ocasión no solo ella se contagió, sino uno de sus hijos, quien tuvo síntomas distintos como dolor de garganta, ojos irritados y también dolor de cabeza, por lo que igual fue candidato a un tratamiento médico para su recuperación.

Por lo anterior, dijo que cada año en esta época acuden a las clínicas de salud a solicitar la aplicación de la vacuna, toda vez que en su familia en considerada como una enfermedad de temporada, la cual aminora con la vacunación, por eso, exhortó a la población a no dejar de aplicarse el reactivo.

De esta manera, es como la titular de la secretaría de Salud del estado, Martina Pérez Rendón exhortó a la población acudir a vacunarse en los centros de salud y hospitales, pues con la dosis se logró reducir en gran porcentaje las posibilidades de contagio.