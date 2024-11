Lactancia materna, preparando a las nuevas generaciones

Martha Liliana López Garfías es Licenciada en Trabajo Social y se ha especializado en lactancia materna desde hace 30 años. Su labor es asesorar a las mamás que van a tener a sus bebés, o a las que están en periodo de lactancia. Liliana explica que existe un problema desde los años 50´s con este tema.

"A partir de la segunda guerra mundial, para alimentar a los niños que estaban en los orfanatorios, se pensó en algún producto para dar de comer a los bebés recién nacidos. De ahí nace la sustitución de leche materna. Su comercialización se dio en los años 50 y esto hizo que la lactancia materna descendiera gravemente en sus índices".

Esto provocó un negocio de billones de dólares de las compañías fabricantes de fórmulas, y se lucró con la salud y la vida de las mamás y los bebés. Por lo que la labor en estos últimos años ha sido recuperar la lactancia materna y preparar a las nuevas generaciones.

"Las nuevas generaciones deben de ver a la lactancia, como algo natural y normal para sus hijos. Para ello se debe preparar a la familia completa, papá y mamá, porque es muy importante integrar a los papás en el tema de la lactancia, y demás miembros de la familia que ayudarán".

CONSEJOS PARA MAMÁS PRIMERIZAS

Integrar a la familia en la preparación para recibir al bebé es una forma muy eficiente de lograr lactancias exitosas y con la menor cantidad de dificultades, así lo confirma Liliiana.

Una lactancia no informada duele mucho, y una mamá bien preparada no tiene que pasar por una etapa de dolor y sufrimiento en la lactancia. Prepararse para la lactancia, se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Inclusive cuando ya se tiene al bebé.

"Nunca es tarde. De hecho, el trabajo con algunas ginecólogas en donde la misma ginecóloga incluye en su servicio la asesoría de lactancia ha funcionado muy bien. Muchas mujeres solo se informan a través de internet, y puede ser frustrante ver un vídeo y que a ti no te pase igual a lo que estás viendo".

Liliana promueve un curso donde se aprende la importancia de la lactancia, la anatomía básica sobre la lactancia, es decir como saber si la mamá tendrá o no leche, se evalúa la toma del bebé y se enseña a extraer y almacenar la leche materna.

"Es una decisión de voluntad y se puede respetar a una mamá que no quiere dar pecho, y sus opciones son inhibir su lactancia o hacer lactancia diferida".

De acuerdo con Martha Lilana, si una mujer quiere lactar necesita primero formar a su equipo profesional y familiar, contar con información basada en evidencia científica, se recomiendan las páginas de La la liga de la leche materna, la Organización Mundial de la Salud o UNICEF y el apego temprano entre mamá y bebé.

"Tenemos que garantizar que la primera experiencia del bebé recién nacido sea el seno materno, que exista apego temprano. Para ello tenemos que revisar el protocolo del hospital donde nacerá bebé, porque ese es el principal factor de éxito. Reconocer al bebé con el apego temprano, hace que mamá y bebé se conecten y se reconozcan. Se tiene que asegurar que durante las primeras dos horas del nacimiento, permanezcan juntos ".

Durante el embarazo, la mujer debe escuchar su cuerpo y atender sus necesidades, tanto de hidratación, de alimentación y de descanso. No consumir bebidas como el atole, la cerveza o tés especiales para la lactancia, ya que el cuerpo produce la leche de manera natural. Mantener una postura cómoda para darle leche y practicar para hacerlo mejor cada día.

Muchas mujeres se preguntan ¿Cómo saber si el bebé está comiendo lo suficiente? Liliana responde "no le duele, el bebé pasa tragos, deglute y se oye que pasa tragos. El pecho se siente mas suavecito después de que el bebé comió, pero además el pañal indica que el bebé está comiendo".

NO TODAS PUEDEN LACTAR

Es importante aclarar que no todas las mujeres pueden lactar, pero es un porcentaje muy pequeño de la población. En esos casos se tiene que dar alimentación artificial o usar un banco de leche.

"La mujer que no haya tenido un desarrollo glandular adecuado durante la adolescencia, que no es frecuente. Otro caso es cuando hay una retención de placenta, pero la medicina está muy avanzada por lo que es muy raro que se den esos casos. Y finalmente la Preeclampsia severa, pues se ve reducida la cantidad de leche que puede producir esa mujer o la Eclampsia, donde no hay producción láctea".

Otro de los casos, es cuando hay una reducción o una cirugía del seno para poner implantes, y hacen un desprendimiento de la aureol,. Aunque hay casos en que los cuerpos de las mujeres reconstituyeron sus nervios y conductos, lo que les ha permitido lactar más adelante.

Finalmente ¿cuánto tiempo es el recomendado para lactar? Liliana nos comenta que existe la lactancia exclusiva, que se da en los primeros 6 meses del bebé y la alimentación complementaria, que es leche materna con alimentos y se recomienda hasta el año.

"Pero lo que más recomienda la Organización Mundial de la Salud es hasta los dos años porque fortalece su sistema inmunológico. Sin embargo, no olvidemos que la lactancia es voluntaria o no es".