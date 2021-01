Los alimentos orgánicos se hacen tendencia

En medio de una crisis sanitaria, debemos cuidar con mayor esmero nuestra salud, según expertos e investigadores del área de medicina alternativa, la alimentación y las bebidas juegan un papel importante en el combate contra el Covid-19, y no sólo del virus, también de todo lo que esta provocando este confinamiento, como estrés o aumento de peso.

Por ello sugieren cuidar que alimentos consumimos, para mantener las defensas altas y evitar malas pasadas. Para ello es vital saber elegir productos orgánicos que serán los mejores aliados en este tema.

La principal característica de los productos orgánicos es que los ingredientes utilizados para su elaboración no han tenido contacto con químicos o procesos de ionización, ni son artificiales. No utilizan conservantes, ni colorantes, y tampoco antibióticos, fertilizantes químicos o pesticidas; los pesticidas son susceptibles de dejar restos de residuos tóxicos perjudiciales para nuestra salud; de hecho, muchos especialistas los consideran causa de algunas enfermedades como dolor de cabeza, problemas cardíacos, asma, alergias, osteoporosis, hiperactividad o cáncer.

Frutas y verduras de cultivos naturales, nos aportan más antioxidantes naturales, vitaminas y minerales/Foto: Cortesía | Estética Herbolaria

Ayudan a mantener el balance bioquímico de nuestro organismo porque no contienen trazas de anabólicos ni de hormonas STB.

Tienen mejor sabor, color y aroma, ya que los métodos utilizados en su producción son naturales y no alteran su calidad nutricional, lo cual permite redescubrir el verdadero gusto de los alimentos no alterados. Además, las granjas orgánicas suelen aumentar la biodiversidad, ya que conservan semillas de alimentos en peligro de extinción y reinsertan algunos que ya no se utilizan, ofreciendo más variedad para el consumidor, una ventaja de la que se jactaban los defensores de los alimentos transgénicos y que hoy podemos disfrutar también de forma saludable con los orgánicos.

Decidirse por éste estilo de vida, no solo lo ayudará a sentirse mejor físicamente, sino también a enfocarse como debe ser, en los nutrientes que todo cuerpo necesita.





(Con información de Casa Verde)