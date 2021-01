Los jugos verdes son un gran aliado para el organismo, pero también tienen sus desventajas

Los populares jugos verdes se han impuesto por sus propiedades y benéficos para la salud, desde mejorar el sistema inmunológico y el transito intestinal, hasta ayudar a bajar de peso y depurar el organismo. Pero en ello hay más mitos que realidades y estas bebidas no son para todos. Estudios afirman que no se trata de una dieta adecuada para perder peso; es decir que aquellas personas que estén buscando reducir su masa corporal no deben optar por esta opción, dado que no dará los resultados esperados.

Consumirlos a diario podría traerte algunos malestares como:

Pueden causar estreñimiento severo al paso del tiempo/ Foto: Cortesía | Getty Images

EXCESO DE FIBRA

Hay que tener cuidado con los ingredientes altos en fibra y el tiempo que se consumen, pues pueden causar flatulencias, distensión y otras molestias estomacales.

VITAMINA K, POTASIO Y HIERRO

El alto contenido de estas vitaminas y minerales puede llegar a causar problemas y está contraindicado para las personas que toman anticoagulantes, son propensas a generar cálculos o sufren de insuficiencia renal.

CALORÍAS

Para obtener todas sus ventajas y evitar excesos, es mejor variar los tipos de jugos. Además, el hecho de que sean naturales no quiere decir que no aumenten las calorías. Frutas como la manzana y la pera contienen demasiada azúcar, así que si el objetivo es bajar de peso, esta no es la mejor opción.

CUIDADO CON EL ESTÓMAGO

Tomar estas recetas vegetarianas en ayunas puede causar problemas intestinales y estomacales como irritación, pesadez y gastritis. Por ello, es importante que antes se coma algo ligero como protección y además evitar consumirlos por tiempos prolongados. Los que están preparados con cítricos como toronja, naranja y piña deben tomarse por dos semanas y después descansar otras dos. Así obtendrás todos los beneficios sin dañar los órganos.





