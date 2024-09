Luxación de hombro, una lesión muy común

La lesión más común en la fisioterapia, es la luxación en el hombro, principalmente por las épocas de frío, lo que provoca que la gente a la hora de dormir se coloque en “bolita”, y por lo tanto, duerma de lado lo que desplazan las articulaciones, provocando la lesión, así lo da a conocer Armando Rico, licenciado en fisioterapia y quiropráctica.

De acuerdo a su experiencia tratando pacientes en la Clínica Quiro Fisio, la lesión se presenta mayormente cuando las personas terminan la adolescencia y en adultos mayores.

“Hay que tener en cuenta algunos factores como la edad, si el paciente tiene osteoporosis, si ha habido facturas recientes o de tiempo atrás, y resaltar que mayormente se da en las mujeres, pues influye mucho la cuestión hormonal, ellas producen mayor relaxina, lo que provoca que se relajan más los ligamentos, músculos y tejidos del cuerpo y por consecuencia, no hay una buena tensión y hace que se desplacen”.

La quiropráctica ayuda a corregir las alteraciones estructurales o articulares del cuerpo, como es en lesiones de este tipo. Los síntomas más comunes son la limitación del movimiento y que el movimiento genere dolor.

“Si tienen algún malestar que no se quita en los próximos dos días, debemos acudir a un especialista de salud, para quitar el dolor y mejorar la calidad de vida. Si no me atiendo, la alimentación del movimiento se va agravando por la misma alteración y la misma inflamación, por lo que la lesión se va agravando a su vez, y el movimiento cada vez será menor”.

Para no generar esta lesión, se recomienda tener buenas posturas, o lo que los fisioterapeutas llaman “higiene postural y ahorro de energía”, elegir cuidadosamente nuestros movimientos y dormir correctamente.

“Como pacientes, debemos cuidar desde cómo levantamos las cosas del suelo, flexionar las rodillas correctamente, etc., que los pacientes no duerman de lado ni boca abajo, lo mejor es dormir boca arriba para que nos ayude a mantener las articulaciones en una posición alineada y evitar una lesión”.

De acuerdo con el fisioterapeuta Armando Rico, para determinar el número de sesiones que se deben de tomar para aliviar la lesión, se toma en cuenta la edad, el tipo de lesión, y el tiempo que la ha tenido. La mejoría se puede sentir desde la primera sesión, y el número de sesiones podrá variar desde 1 a 5.

“Se siente mejoría desde la primera sesión, y se debe de hacer una sesión cada semana. Las sesiones duran aproximadamente 50 minutos y se recomienda acudir con ropa cómoda. Es importante que los pacientes eviten la automedicación y que tengan una evaluación correcta”.

