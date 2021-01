¿Metas? De esta manera puedes ser más disciplinado

Mantener la disciplina es complicado cuando se nos cruzan actividades más placenteras e inmediatas como dormir o ver televisión, las cuales preferimos en lugar de hacer otras labores que implican trabajo constante como leer o hacer ejercicio, por ejemplo.

Por ello es importante estimular el autocontrol si es que queremos lograr alguna meta, pero ¿cómo? Aprende Institute nos comparte una guía de siete pasos para lograrlo. Pues de acuerdo con ellos, así podremos tomar mejores decisiones, y de esa forma llevar una vida más equilibrada y con mayor satisfacción.

Siete pasos

Estos puntos nos pueden ayudar a desarrollar disciplina, ganar fuerza de voluntad y lograr nuestros objetivos:

Paso 1: Establece tus metas y plan de ejecución. Para ser disciplinado, debes saber lo que quieres lograr, si no sabes hacia dónde te diriges puedes desviarte del camino. Obtener los resultados que buscas es un elemento muy importante para sentirte bien. Escribe tus metas con palabras concisas y desde una perspectiva positiva, piensa en lo que representan en tu vida y luego establece fechas para alcanzarlas a ritmo constante. Es importante que si no logras alguna meta, no te juzgues, toma la experiencia y analiza nuevamente la situación, las recompensas llegarán.

Paso 2: Reconoce las áreas de oportunidad para ser disciplinado. Ya sea dormir más en las mañanas, comer comida chatarra o ser adictos a algún programa de TV, todos contamos con obstáculos a la hora de cumplir con nuestras metas. Es importante reconocer cuál es tu punto débil y así trabajar en él. La disciplina debe ejercitarse constantemente, se desarrolla poco a poco, como un músculo. No te asustes si al principio no eres constante ¡siempre puedes trabajar más! Ser consciente de tus debilidades también te permitirá conocer tus fortalezas, recursos personales y límites, lo que hará que te transformes en la mejor versión de ti mismo.

Paso 3: Identifica tu motivación. Para ser disciplinado este es un punto muy importante, ¿Cuál es la razón por la que cada día te levantas? El motor que te mueve a alcanzar tus metas. Este combustible es muy importante para lograr todo lo que te propones, la voluntad tiene un vínculo directo con nuestro quehacer diario, es la razón por la que queremos lograr nuestros objetivos. La motivación nos permite conectarnos con nuestra voluntad y fuerza interior. Para reconocerla sólo tienes que mirar hacia adentro, entender tus anhelos más profundos y el porqué de las cosas.

Paso 4: Aprende a manejar la procrastinación. Seguramente has escuchado sobre la procrastinación y cómo esta nos atormenta cuando buscamos ser disciplinados. Quizá muchas veces te ha hecho tropezar. Los síntomas más comunes se pueden evidenciar cuando intentas realizar alguna tarea, proyecto o labor en el hogar; pero buscas cualquier distractor para postergar tu deber, haciéndote sentir angustia. Para solucionar este problema te recomendamos practicar el modelo IAA (Intención, atención y actitud):

Intención: Puede que un día quieras ser más productivo y otro mantenerte más relajado. Aunque pueda variar, siempre debe estar orientado hacia lo que eres y recordarte lo que es importante para ti.

Atención: Tu atención puede ser tanto selectiva como abierta, lo más importante es que regreses al momento presente y decidas en qué concentrarla.

Actitud: Gracias a la atención podrás adquirir una actitud, eso determinará cómo vives tu vida y tu proceso. Una actitud más positiva, transformará tu panorama y será más sencillo que puedas ver las oportunidades en cualquier situación.

Paso 5: Avanza con pasos pequeños. ¡Alcanza tus metas a través de pequeños pasos! En lugar de intentar cambiar todo en un día, enfócate en solo una. No puedes ser una persona diferente de la noche a la mañana, disfruta y abraza el proceso. Algunas alternativas que pueden funcionarte para adquirir un ritmo en lo que haces:

Establecer períodos de trabajo al día, en un inicio hazlos más cortos y con el tiempo más extensos.

Si estás intentando dormir mejor, empieza por irte a la cama más temprano 15 minutos antes cada noche.

Si quieres comer más saludable, comienza a preparar por las noches tu almuerzo del día siguiente.

Paso 6: Establece una rutina. Es importante que te organices y administres tu tiempo conscientemente, establece una rutina que contemple los quehaceres del día, incluye todas tus actividades, desde tareas de trabajo hasta el tiempo de recreación y descanso. Puedes organizar tu lista en una agenda física o digital, este paso te permitirá ejercitar con regularidad tu disciplina y realizar tus actividades.

Paso 7: Prémiate por tu disciplina. Después de lograr una o varias metas piensa en algo que quieras darte como recompensa cuando lo logres, esto puede servir como motivación, te hará sentir tu propio apoyo y te dará una razón para concentrarte. No celebrar tus logros podría estar afectando tu capacidad de desarrollar nuevos hábitos, establecer mejores relaciones y alcanza tus objetivos personales y profesionales.

¿Para qué?

De acuerdo con Aprende Institute, la disciplina te puede permitir moldear tu propio carácter y tener un panorama más amplio de la realidad, en el que logres tus objetivos gracias a tu esfuerzo. Y una persona disciplinada siempre logrará sus metas, pues es perseverante y constante.





