Nueva Jersey permitirá a médicos extranjeros ejercer de forma temporaria

Nueva York, Estados Unidos | AFP.- El estado de Nueva Jersey, el segundo más afectado por el coronavirus en Estados Unidos después de Nueva York, autorizará a médicos extranjeros a trabajar en su territorio de manera temporaria, anunció su gobernador.

Es el primer estado del país que adopta esta medida.

El fiscal de Nueva Jersey "comenzará a emitir permisos de emergencia temporarios a los médicos que disponen de diplomas extranjeros", dijo el gobernador Phil Murphy en su cuenta Twitter.

"Somos ahora el PRIMER estado que comienza a utilizar totalmente la formidable riqueza de conocimiento internacional y experiencia para ayudarnos en el frente" de la pandemia, añadió.

El gobernador no precisó cuándo comenzarán a trabajar los médicos extranjeros en este estado de unos nueve millones de habitantes, vecino de Nueva York, que tiene más de 78.000 casos confirmados de coronavirus y más de 3.800 muertos.

Varios inmigrantes en Estados Unidos son médicos graduados en sus países de origen que no pueden ejercer aquí porque no han revalidado sus diplomas, y en general trabajan en otras áreas.

Muchos estados norteamericanos aseguran que no tienen suficiente personal médico para atender a los pacientes de covid-19, y han pedido refuerzos.

El estado de Nueva York recibió ayuda de personal médico llegado de otros lugares del país, así como de enfermeros o médicos ya jubilados que regresaron al trabajo o de estudiantes de medicina que se graduaron unos meses antes para poder ejercer.

El diario The New York Times indicó recientemente que había médicos y enfermeros dispuestos a venir a Nueva York para ayudar, pero que no podían hacerlo por falta de visados, de permisos de trabajo o por las restricciones de viaje debido al coronavirus.

cat/lbc/lp

© Agence France-Presse