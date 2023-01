Pese a que se ha popularizado, el Blue Monday no existe

El "Blue monday", termino popularizado en 2005 y creado por el profesor Cliff Arnal, se ha popularizado año con año y es aprovechado por las empresas para promocionarse.

De acuerdo con su creador, este se considera el día más triste del año por algunos factores determinantes cómo las deudas que se adquieren por las fiestas decembrinas, el no cumplir con los propósitos de año nuevo o el clima.

Sin embargo, el psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia Erich Matamoros, afirma que no hay una base científica sólida que respalde está afirmación "es ese tipo de mentira que se repite tantas veces que se vuelve verdad. No hay un sustento científico. De hecho en Latinoamérica no le hacemos caso. Solo se usa para aumentar el consumismo. Aquí lo conocemos como la cuesta de enero, que es una situación económica dónde venimos un poco más gastados por las fiestas".

Salud Ansiedad, un padecimiento que ha detonado en jóvenes

Lo que sí está comprobado dentro de la psicología y la psiquiatría es el Trastorno afectivo estacional "invierno es la estación del año que hace que la gente pueda estar más triste y muchas ciencias lo han estudiado. Ejemplos de lugares que más sufren son, Europa del Norte, Japón y Rusia que tienen altas tasas de suicidio por esta razón. Por eso se recomienda desde la neuropsicología tomar el sol en estas épocas para evitar la depresión".

Algunas otras recomendaciones que nos hace Erich Matamoros para estas fechas, es continuar tu día de manera normal, mantener tu mente ocupada, realizar actividades agradables, pasar tiempo con personas cercanas, hacer ejercicio, alimentarte bien y alejarte de aquellas cosas que afectan tu salud mental.