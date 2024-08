¿Por qué salen las muelas del juicio?

Las muelas del juicio son conocidas como terceros molares, son los últimos dientes en erupcionar, pues entre los 17 y 21 años de edad salen y su aparición se debe a factores evolutivos y genéticos.

De acuerdo al especialista en odontología, Christian Ugalde Lara, las muelas del juicio causan problemas porque normalmente las mandíbulas humanas son pequeñas y no existe el suficiente espacio para erupcionar correctamente, provocando diversos problemas como impactación, es decir, que las muelas quedan atrapadas debajo de la encía o huevo, lo que puede generar un dolor, inflamación e infección.

Además, dijo que, con este tipo de terceros molares, se da un amontonamiento dental, pues por la falta de espacio, puede empujar a los otros dientes, alterando la alineación dental, no obstante, causa caries y enfermedad periodontal, ya que dificulta la limpieza de las muelas por su ubicación, aumentando el riesgo de caries y enfermedad de encías.

“La muela del juicio, el tercer molar son los molares más posteriores que se encuentran en la mandíbula y en el maxilar tenemos dos superiores y dos inferiores, regularmente estas muelas tienen a hacer erupción entre los 17 y los 21 años de edad, si no salen en este margen de edad, es porque hay un problema de espacio que está impidiendo que por consecuencia salga y salga el plano de oclusión, el plano de oclusión es que tenga contacto con los demás dientes, ya sea el de arriba o el de abajo, regularmente si no se atiende o no sale en este tiempo es porque algo la está reteniendo y pues puede comprometer principalmente a desencadenar cierto tipo de problemas entre ellos por la falta de higiene que hay en la parte posterior”.

Christian Ugalde Lara, profesional de la odontología. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

El especialista recomendó a la población realizar la exodoncia de los terceros morales, acudir con un profesional de la salud bucal, ya que cuando aparecen mal alineados en los maxilares, pueden llegar a ser un riesgo hacía el bienestar de los molares sanos que hay a su lado.

Comentó que, en muchas ocasiones, las muelas del juicio aparecen horizontales respecto al plano correcto de erupción e impactadas en los segundos molares, aumentando el riesgo de que estos puedan padecer caries en zonas difícilmente restaurables y también se tengan que extraer.

Por lo anterior, comentó que la extracción de las muelas del juicio se recomienda cuando causan problemas o existe un alto riesgo de que los causen en el futuro, ya que los motivos más comunes para la extracción son; dolor e inflamación recurrente, infección, daño a los dientes adyacentes, formación de quistes o tumores.

Con radiografías se observa detalladamente las condiciones en las que se encuentran los terceros molares. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Recomendó a la población, consultar un dentista, toda vez que ellos podrían evaluar la situación de manera personal y recomendar de acuerdo a su experiencia, la mejor opción, con el fin de evitar problemas de salud bucal.

“Cuando ya pasamos el margen de edad, pues si sería cuestión de programar una consulta para revisar clínicamente si la muela erupcionó perfectamente bien, porque muchas veces erupciona bien, pues la muela se puede conservar siempre y cuando haciendo un análisis de si hay espacio, de si no está generando algún tipo de problema junto con el tercer molar, puede permanecer en boca, si clínicamente la observamos y vemos que no se ve presente clínicamente y lo confirmamos con una radiografía, pues ya es un análisis que hacemos para ver si hacemos una cirugía para poderla extraer”.

Después de una extracción de muela del juicio se recomienda no realizar actividad física ni consumir lácteos, irritantes ni grasas. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Finalmente dijo que cuando se realiza la extracción de la muela del juicio, se realiza con anestesia local y en ocasiones sedación profunda, por lo que posterior a la cirugía, dijo que la recuperación es en una dieta sin grasas, irritantes, no lácteos, no asolearse, no realizar actividades físicas, entre las más comunes.