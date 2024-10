Procrastinación, un mal hábito

Carolina trabaja en el área administrativa de una empresa. Su puesto le obliga a pasar toda su jornada frente a la computadora de su oficina. Contesta correos, realiza balances, elabora reportes, captura información, entre otras tareas más. Cuenta que su rutina diaria está muy definida. Sale de casa, llega al trabajo y las próximas ocho horas las pasa en su cubículo.

A pesar de tener más de una tarea dentro de su trabajo, en ocasiones se toma algunos tiempos para revisar sus redes sociales, levantarse por un café o platicar con algunos de sus compañeros. El problema, dice, es que estos periodos se extienden más de lo provisto, situación que ocasiona que se acumulen los asuntos que tiene que resolver, cosa que a su vez le genera estrés y ansiedad.

“Mi trabajo es totalmente de oficina. Soy toda una ‘godín’. O sea, me la paso todo el tiempo en la computadora y todo mi trabajo está ahí. Llevo dos años trabajando así, pero de unos meses para acá he notado que me empiezo a distraer mucho. O sea, me gusta lo que hago, pero es tanta la rutina que básicamente diario tengo que hacer lo mismo y eso es lo que lo vuelve tedioso”, señala.

Los cinco minutos en redes sociales o pláticas con sus compañeros se pueden convertir en treinta o, a veces, en hasta una hora. Carolina Lara tiene 24 años de edad y dice que estas situaciones son recurrentes durante su jornada, pues durante el día en más de una ocasión abandona las tareas laborales para enfocarse en otras actividades que nada tienen que ver con su empleo.

Menciona que ha habido ocasiones en que ha postergado sus pendientes al grado de llevárselos a casa y resolverlos. Afirma que cuando sucede esto, el estrés y la ansiedad la envuelven, además de que termina cansada, ya que hay ocasiones en que se duerme a altas horas de la noche.

“Sí, ha habido veces en que dejo de hacer mis cosas en el trabajo y me ganan los tiempos. Entonces, tengo que llegar a casa a trabajar. La verdad es que no hay necesidad de hacerlo, pero es por el problema en el trabajo, veo mucho TikTok y eso me quita mucho tiempo”, cuenta.

Aunque Carolina no lo mencionó de manera explícita, las conductas que realiza en su trabajo pueden encasillarse en la procrastinación, un hábito común en diferentes escenarios como la escuela, el trabajo e inclusive el hogar.

¿Qué es?

De acuerdo con un artículo de la Doctora en Psicología Clínica Experimental, Covadonga Chaves, publicado por la Fundación Mapfre, el término procrastinación se refiere al hábito de aplazar las actividades, tareas o situaciones que se tienen que atender en un determinado momento y que resultan desagradables, ya sea porque son abrumadoras o aburridas. Señala que el resultado de esto es un sentimiento de ansiedad creciente generado por esa tarea pendiente sin realizar.

Asimismo, destaca que si bien la procrastinación se presenta frecuentemente en el trabajo, esta puede extenderse a otros ámbitos de la vida diaria.

“Podría decirse que un factor común general que subyace a la procrastinación es la intolerancia o rechazo a las experiencias negativas, o al dolor o malestar que supone enfrentarse a tareas abrumadoras, desafiantes, tediosas o estresantes. Este rasgo comienza a ser cada vez más común en la población, en parte debido a una cultura que promueve la huida o el rechazo del malestar diario”, señala.

Según el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, existen algunas claves para superar la procrastinación como tomar conciencia de los actos, reconocer las tareas prioritarias, dividir las grandes actividades en pequeñas partes, evitar argumentos autopermisivos, dar descansos después de haber concluido una actividad y administrar el tiempo.