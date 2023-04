Productos light engañosos: especialista

Los productos denominados “Diet” o “Light”, son una de las opciones que con frecuencia se ofrecen en una importante serie de alimentos y bebidas, sin embargo, estos mismos no siempre dejan buenos resultados.

La especialista en Nutrición, Janeth Noemí Camacho Ángeles por muchos años ha colaborado dentro del sector Salud del estado y explicó que regularmente los alimentos y bebidas que se ofrecen como bajos en azúcar o grasa, queda con menos sabor, pero esta misma situación, hace que quienes quieran vender su producto, añadan más azúcar o sal para contrarrestar el efecto, por lo tanto termina siendo peor.

“Los productos light nacen a partir de la necesidad de los pacientes con diabetes, para disminuir la cantidad de azúcar en los alimentos, los productos light son aquellos que han sido modificados en sus nutrimentos, para ser uno de estos productos, tiene que tener por lo menos 30 por ciento menos de las calorías comparado con otro misma alimento, sin embargo, no todos los productos light van a ser ni bajos en azur, ni bajos en grasa”.

Ejemplificó que a los productos con esta denominación, lo que regularmente hacen es reducir su nivel de azúcar “pero al saber feo, se le tiene que añadir edulcorante artificial, químicos que se añaden a un producto para potenciar el sabor de 200 hasta 700 veces más, entonces qué ocurre, quito un ingrediente natural y agrego un químico que no me va a dar calorías que no me va a dar energía”.

Dijo que lo mismo ocurre con la grasa, pues de manera natural, sirve para formar hormonas, para protección de temperaturas, entre otros aspectos más, sin embargo, la mayoría de los productos tienen grasas saturadas, azúcares artificiales y sodio, este último dañino para las personas con hipertensión arterial.

“Nos venden productos engañosos, hay autoridades como Profeco que ha informado cuáles son aquellos que solo engañan, no son tan recomendables para la población en general ni para los niños, adolescentes y adultos, porque contienen edulcorantes y algunos otros químicos que no son necesarios”.

Recomendó a la población revisar la tabla nutricional de cada producto, sobre todo los primeros tres ingredientes, estos van de mayor a menor concentración, de esta manera conocerán los niveles de azúcar y grasas saturadas.

Una de las pacientes que ha recurrido a este tipo de asesorías y guías nutricionales para tener buenos resultados, es Mónica Camacho Ortiz, quien aseguró que como la mayoría de la población, optó por consumir la mayor parte de alimentos y bebidas light, sin conocer los efectos que esto le ocasionarían, como fue una descompensación metabólica, pues al intentar bajar de peso, busco ella misma sus alternativas, entre ellos, el ayuno intermitente, corroborando que no hay como la asistencia de un especialista.

“Yo estoy un poco arriba de mi peso, tengo 28 años de edad y al querer ya sabes, bajar d peso y ver en internet que dietas, que el ayuno intermitente, productos light, pues yo sola me hice mi dieta o empecé a comer lo que según me haría bajar de peso, pero lo único que tuve fue una descompensación metabólica, porque comí lo que no me hacía falta y deje lo que era más importante para mi organismo”.

Por lo anterior, aseguró que solicitó el apoyo de un especialista en esta materia para estabilizar su salud y por consecuencia evitar mayores afectaciones, actualmente compartió, con un peso ideal a su talla, adicional a la energía que diario obtiene por los nutrientes que tienen los alimentos que consume.

Finalmente la especialista aseguró que para que se tengan buenos resultados, es necesario consumir los grupos de alimentos (verduras y frutas, cereales y tubérculos, así como leguminosas y alimentos de origen animal), o bien acudir a asesor nutricional, quien se encargará de solicitar biometría hemática, bioquímica, química sanguínea, nivel de lípidos, perfil de colesterol y triglicéridos, con el fin de hace un programa nutricional personalizado.