Productos milagro para perder peso: riesgo para la salud

Los productos “milagro” siguen siendo una de las opciones a las que algunas personas recurren, esencialmente para perder peso corporal rápidamente, cómoda y sin esfuerzo, sin conocer los riesgos a la salud que todo ello implica.

Así lo refirió la especialista en nutrición, Janeth Noemí Camacho Ángeles, quien advirtió que la gran mayoría de este tipo de productos no están avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), es por ello que con una leyenda minúscula se lee a texto; “que el producto es responsabilidad de quien lo consume”, dijo, por ello, exhortó a la población a evitar consumir estos mismos.

Compartió que no existen los milagros ni las curas genéricas, sobre todo para perder peso corporal, una de las prácticas muy comunes mediante el consumo de tabletas, bebidas y alimentos, pues cada persona requiere tratamientos específicos diseñados según sus antecedentes clínicos, constitución física, edad y predisposición genética.

“Esto es bien riesgoso porque a diferencia de otras regulaciones de productos en cuestión de regulaciones sanitarias en otros países, son mucho más estrictos que en nuestro país, por eso a veces en nuestro país se prueba de todo, porque la norma no está tan establecida y tan estricta que yo puedo ponerle en la etiqueta cualquier cosa y se vende como algo que va a funcionar para bajar de peso por sí solo, se adquiere porque se tiene la necesidad de bajar de peso y a veces ni siquiera se tienen todos los ingredientes que contiene ese producto, es demasiado riesgoso”.

Dijo que los daños pueden ser varios, uno de ellos, la hipertensión, pues al existir una descompensación metabólica, hay riesgos para la salud, por eso, es que exhortó a la ciudadanía a evitar recurrir al consumo de estos mismos y de manera personalizada contar con un plan de alimentación y actividades físicas, con los cuales, garantizó que haya mejores resultados y de manera saludable.

“Es fácil buscar en Cofepris si está autorizado por medio de la institución, todos los productos tienen que estar avalados por esta institución, pero por eso es que casi todos, mejor, tienen una leyenda diminuta que dice que es responsabilidad de quien lo consume”.

Por su parte, concluyó diciendo que muchos de estos productos, lo único que generan es una deshidratación, generando está un menor peso corporal, pero en estudios médicos integrales, lo único que se identificará es que la grasa visceral o corporal, seguirá siendo la misa, puesto que el producto milagro lo único que generó fue una desintoxicación solamente, por ello, es que reiteró visitar un especialista en nutrición para contar con mejores y sanos resultados.

En la página de la Cofepris se muestran los medicamentos que ponen en riesgo la salud. Foto: Cesar Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Por lo anterior, a manera de experiencia, Karla Ivette Delgadillo Gómez, joven estudiante, compartió que es mejor recurrir a un especialista en nutrición, pues, en su caso, intentó perder peso corporal de forma rápida, recurriendo a tabletas que garantizaban este efecto, sin conocer las consecuencias que tendría y de las cuales, dijo que está arrepentida de haberlo hecho, pues lo único que generó, es que por varios meses haya padecido de presión alta.

“Yo estaba cursando la universidad y por querer estar delgada lo único que hice fue adquirir cápsulas que te venden para perder peso y sin saber de qué podría pasar, pues solo comencé a tener sed y por el consumo de agua que tenía, pues con frecuencia acudía al baño, pero lo peor es que yo sola me automedique y además, en mi plan de bajar de peso, consumía solo fruta en la mañana y verduras en la tarde, si baje de peso, pero baje porque no comía nada prácticamente y con el consumo de agua, pues lo único que tenía era una desintoxicación”.

Por lo anterior, ella compartió que seguía en proceso su aliento de continuar consumiendo el medicamento, ya que en pocas semanas comenzó a ver algunos resultados, pero en menos de un año, dijo que comenzó a sentir mareos, vértigos y en otros casos, escalofríos, por ello, al acudir a consulta médica fue como es que se identificó con problemas de salud por el consumo de las pastillas para perder peso, aunado a tés que ya había comenzado a tener.

“Yo sí les pido que por lo que a mí me pasó, mejor vayan con un nutriólogo o nutrióloga, quise hacerlo rápido y las consecuencias fueron fatales, fue antes de la pandemia y me logre recuperar rápido, que, si no, quién sabe cómo me habría ido con mis defensas bajas y con el contagio que tuve”.

Es importante mencionar que esta semana la Cofepris, emitió algunas alertas precisamente de medicamentos que prometen perder peso de forma rápida, mismos que pueden ser consultados en página oficial, desde la cual aseguraron que su compromiso es proteger a la población de la operación de establecimientos que no cumplen las normas vigentes, así como evitar la comercialización irregular de medicamentos controlados, cuyo consumo sin la debida supervisión médica pudiese poner en peligro la salud, e incluso la vida de las personas que los consuman, por lo tanto, exhortó a la población a denunciar posibles irregularidades a través de la página electrónica: https://bit.ly/414TFXf.