¿Qué es el BI-RADS en una mamografía?

La mamografía es considerada como uno de los estudios fundamentales para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama, ya que es recomendable entre las mujeres mayores de 40 años de edad.

El médico adscrito al servicio de ginecología del Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), Gonzalo Pérez Barrera, compartió en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que además de la autoexploración, ultrasonido en mujeres menores de 35 años de edad, la mamografía es el estudio más adecuado para diagnosticar a tiempo el cáncer de mama, por ello, en el sector Salud se realiza este tipo de estudios, ya que con ello se permite disminuir la mortalidad de mujeres por esta causa, considerada a nivel mundial como una de las primeras.

La mamografía se compone de (seis categorías), llamadas BI-RADS (Breats Imaging Reporting and Data System por sus siglas en inglés), (Sistema de datos y notificación de imágenes mamaria, en español), cuya técnica es de manera radiológica, la cual explora las mamas en su máxima extensión.

Resaltó que, para tener mejores resultados, se coloca la mama entre dos placas de metacrilato, cuya finalidad es comprimir la mama para entender al máximo el tejido e inmovilizarlo a fin de que la imagen logre salir lo mejor posible, pues para ello una vez colocadas las mamas correctamente, se proyecta una baja dosis de rayos X.

Ahora bien, la clasificación BI-RADS inicia desde 0, cuyo significado es no concluyente, es decir, hace falta realizar alguna prueba de imagen adicional. BI-RADS 1, significa mama normal, no hay ningún hallazgo a describir, no hacen falta pruebas adicionales, mientras tanto, el BI-RADS 2, la mama se diagnóstica como normal, sin sospecha, pero en la que se describen hallazgos benignos como quistes, ganglios intramamarios o nódulos de aspecto benigno.

Las mujeres mayores de 40 años requieren de mamografía para la detección oportuna del cáncer de mama. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

En el caso de la clasificación BI-RADS 3, la mama tiene hallazgos probablemente benignos, pero que generan duda, por lo que hay que realizar estudios adicionales. En la clasificación BI-RADS 4, hay lesión probablemente maligna, por lo que para ello se requiere de estudios inmediatos, los cuales tendrán un valor predictivo positivo para cáncer de mama entre un 30 y un 70 por ciento.

Finalmente, explicó que en la categoría BI-RADS 5, se detecta una lesión altamente sugestiva de malignidad, con un valor predictivo positivo para cáncer superior al 70 por ciento, por lo que igualmente se requieren de más estudios. En el caso de la clasificación 6, comentó que se confirma la malignidad confirmada por biopsia antes del tratamiento definitivo.

Por lo anterior, el especialista exhortó a las mujeres a realizarse continuamente la autoexploración de sus mamas, así como los estudios correspondientes conforme a su edad, en aras de tener una detección a tiempo, pues ello permite evitar el avance de la enfermedad y por consecuencia evitar desenlaces que lamentar.

Gonzalo Pérez Barrera, médico adscrito al servicio de ginecología del HGSJR. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

Por su parte el director del HGSJR, Ernesto Deloya Tomas, agregó que, por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en este centro hospitalario, se llevarán a cabo algunas actividades dirigidas al público en general para generar una mayor conciencia y sensibilización de la importancia que se debe tener en la realización de los estudios para la detección oportuna del cáncer de mama.

Mencionó que en el Hospital sanjuanense se realizan este tipo de estudios, sin embargo, se trabaja en coordinación con las demás autoridades, a fin de promover todo el año los estudios médicos que se tienen en este sentido para las detecciones oportunas, pues de esta manera es como dijo que se logran disminuir las muertes por esta causa.