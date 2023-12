¿Qué es el Virus Sincitial Respiratorio?

Aunque no es nuevo, el virus sincitial es poco conocido y uno de los más frecuentes durante la época invernal, por tal motivo, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), emite recomendaciones para reducir los riesgos de contagiarse.

Así lo expresó la titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, quien aseguró que este virus se transmite de persona a persona por gotas respiratorias o a través del contacto de las manos u objetos contaminados con secreciones respiratorias de la persona enferma.

Explicó que este virus presenta un periodo de incubación de cuatro o seis días, después de haberse infectado, por lo que la persona puede comenzar a contagiar uno o días antes de comenzar a mostrar los signos de la enfermedad, mismos que aseguró que son similares a los de un resfriado.

Aunque esta enfermedad dijo que afecta principalmente a los menores de 5 años, además de los adultos mayores, por ello, exhortó a tener medidas preventivas durante esta época, toda vez que es uno de los virus más frecuentes entre la población, el cual suele confundirse con una gripe común.

La responsable de la Salud en el estado, dijo que algunos de los síntomas son congestión nasal, tos, pérdida de apetito, estornudos, fiebre, y ligero cansancio, por lo que al comenzar con este tipo de sintomatologías, exhortó a las personas a solicitar una revisión médica para atender el padecimiento.

Tal fue el caso del señor Gonzalo Álvarez Reséndiz, quien compartió que durante los primeros días de diciembre, empezó a sentir algunos síntomas similares a los de un resfriado común, sin hacer mucho caso, dado que afirmó siempre recurre a remedios caseros como ingesta de té o bien, más alimentos con vitamina C, sin embargo, después de tres días de seguir con la misma sintomatología, decidió acudir al médico para una revisión, confirmando que había sido contagiado del sincitial.

“No sé dónde me contagie, lo que sí, es que empecé a sentir dolor en el cuerpo como si hubiera hecho mucho ejercicio o hubiera caminado mucho, a veces así me empiezo a enfermar, por eso pensé que era gripe, pero casi siempre al segundo día empiezo con el fluido nasal y ahora no fue así, me estuvo doliendo la cabeza y mucha tos, por eso mejor fui porque con eso del Covid, más vale saber que tiene uno, el Doctor me dijo que era ese virus”, compartió.

Dijo que tiene 53 años de edad y ha pasado por varias experiencias desagradables de contagios, entre ellos por Covid-19, por ello, en cuanto presenta síntomas fuera de lo común, prefiere acudir a una revisión médica, para evitar mayores complicaciones.

Recomendó a las personas que comienzan a presentar problemas de resfriado común, acudir al médico, ya que en su caso, no solo él se contagió del virus sincitial sino también una de sus hijas, atribuyendo a que han acudido a varios espacios públicos.