¿Qué son los opioides?

Los opioides son un tipo de medicamentos para reducir dolor, ya sea por una lesión o por una cirugía, sin embargo, con el paso del tiempo, si no se controla su consumo, puede generar algún tipo de adicción entre las personas.

Tal es el caso de Lourdes Valencia, paciente que compartió que fue intervenida quirúrgicamente de la columna y al concluir con su proceso de rehabilitación, requirió de analgésicos para aminorar las molestias que quedaron como secuelas, sin embargo, con el paso del tiempo, comentó que con facilidad se acostumbró a eludir el dolor con medicamento de este tipo.

“Saliendo de la clínica donde me operaron me recetaron analgésicos fuertes porque tal vez me darían algunos dolores después de la operación, pero me acostumbre a que me dolía y era medicamento, me calmaba el dolor y sin problema mi cuerpo se acostumbró a que al menor dolor, para mí era lo mejor tomarme el medicamento, desde luego que al inicio empecé a pensar que todo era causado por la cirugía en la columna, me dolía la espalda y era tomar medicamento, me dolían las piernas, y era atribuirle a la cirugía, empecé a creer que todo era por la cirugía, sin embargo, me recetaban analgésicos porque yo le atribuía a la cirugía el dolor”.

Compartió que una de sus familiares que de igual manera fue intervenida quirúrgicamente, le recomendó terapia alternativa y fue cuando comenzó a descubrir que los dolores eran momentáneos, pero en la gran mayoría de ocasiones eran producidos por no tener una actividad física, por permanecer por largas horas sentada y sobre todo, por el tema psicológico, consideró.

“Creo que mi dolor solo quería que desapareciera con medicamento y nosotros mismos nos provocamos los dolores, por eso, cuando me llevó a otra terapia y vi que desapareció el dolor, empecé a meterme más a otras actividades, fui a terapia psicológica para atender este mismo problema porque es muy difícil dejar de consumir medicamento de este tipo cuando creemos que el dolor tiene que desaparecer”.

El especialista en medicina, Edgar López Gómez explicó que el trastorno por consumo de opioides normalmente se da en las personas que cuentan con un problema en el uso de opioides, el cual puede desencadenar en ansiedad, es decir, con algún tipo de problema psicológico.

La dependencia a algún tipo de analgésico, consideró que muchas veces es un problema cerebral crónico que hace que una persona busque compulsivamente este tipo de medicamentos aunque le causen daño, por lo que el riesgo de trastorno por la ingesta de opioides es mayor si se hace en uso indebido.

Por lo anterior dijo que el trastorno por consumo de opioides y la sobredosis de estos mismos debe ser tratada, sobre todo para dejar su consumo superar la abstinencia y hacer frente a los deseos por consumirla, pues normalmente se combina con terapia o sesiones psicológicas para evitar consumir este tipo de medicamentos.

Finalmente, dijo que una de las medidas para prevenir problemas al tomar opioides recetados, es seguir las instrucciones del profesional de la salud, la cantidad y los días en las que se deben de consumir, además de evitar compartir este tipo de medicamentos con más personas por la posible dependencia que generan.