¿Sabías que podrías contraer dos veces el Covid-19?

En la lucha por buscar respuestas del nuevo coronavirus que desde diciembre del año pasado que se detectó por primera vez a la fecha, ha cobrado la vida de más de 165 mil personas en todo el mundo, científicos confían en probar que la inmunidad al virus del Covid-19 sea de al menos varios meses.

Durante la epidemia del virus tipo ARN como el SARS-COV-2, se pudo detectar que se requerían tres semanas para producir suficientes anticuerpos para proteger al cuerpo del virus durante varios meses, sin embargo, los expertos coinciden en que es demasiado temprano para determinar si sucede lo mismo con el nuevo cornavirus.

Salud ¿Sabías que la falta de olor es otro síntoma del Covid-19?

El doctor François Balloux, del University College de Londres, en una entrevista dijo que durante el SRAS, que dejó casi 800 muertos en el mundo en 2002-2003, los enfermos curados estuvieron protegidos durante un promedio de dos a tres años, por lo que, "es posible volverse a contagiar, pero la cuestión es ¿después de cuánto tiempo? Lo sabremos de manera retroactiva", prevé Balloux.

Aunque un estudio reciente en China, no evaluado por otros científicos, mostró que un grupo de personas infectadas con el virus y curados no habían podido ser de nuevo contagiados, no señala la duración de la inmunidad. Caso contrario en Corea del Sur, donde se detectó que varios pacientes curados, habían vuelto a dar positivo, de ahí el surgimiento de varias interrogantes.

Varios expertos estiman que podría tratarse de un segundo contagio, aunque creen que lo más probable es que haya otra explicación ya que en algunos casos el virus podría no desaparecer e infectar de "forma crónica", o tratarse de un falso negativo ya que los tests aún no son fiables al 100 por ciento, y que el paciente no se hubiera librado en realidad del virus. Pero esto "sugeriría que la gente sigue siendo infecciosa durante mucho tiempo, varias semanas.

Salud Falso que beber agua cada 15 minutos evita el Covid-19

Otro estudio realizado a 175 pacientes curados en Shanghái, publicado a principios de abril sin evaluación, mostró que la mayoría desarrolló anticuerpos neutralizantes entre 10 y 15 días después del inicio de la enfermedad, con diversas concentraciones. Sin embargo, no significa que hayan creado inmunidad.

Tampoco hay elementos que permitan saber quién desarrolla los anticuerpos más eficaces: enfermos graves o leves, personas mayores o jóvenes... Ante estas incógnitas, algunos expertos se interrogan sobre la pertinencia de alcanzar la inmunidad colectiva, esto es, cuando el número de contagiados es suficientemente elevado para impedir nuevas infecciones entre la población.

(Con información de AFP)