Salmonela, enfermedad bacteriana

La salmonela (salmonelosis), es una de las enfermedades bacterianas más comunes que afecta el tubo intestinal de las personas, generalmente vive en los intestinos de los animales y humanos y se expulsa mediante las heces.

El médico especialista en estos temas, Gustavo Adolfo Coello Ugalde, explicó que también es conocida como fiebre tifoidea y la forma más frecuente de infección en los humanos es a través de agua o alimentos contaminados, por ello, exhortó a la población a tener mayores medidas de higiene.

Salud Tabaquismo, un problema de salud urgente en el país

“La salmonelosis es una enfermedad producida por una bacteria conocida como Salmonela Thypi, que es un germen que afecta a los seres humanos que son los que la transmiten y los que la padecen, es una enfermedad que se trasmite por medio de la contaminación de alimentos y bebidas que son preparados por personas enfermas y también por no enfermas conocidos como portadores asintomáticos y que no toman las medidas de higiene adecuadas, al no lavarse las manos, no cortarse las uñas, no lavar bien frutas y verduras o con el uso de aguas contaminadas”.

Dijo que los principales síntomas que produce son: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, examentema, diarrea y puede haber alteración renal e incluso alteración a nivel de hígado y vías biliares.

Gustavo Adolfo Coello Ugalde, médico especialista. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

Precisó que al avanzar la enfermedad se puede presentar diarrea intensa e incluso perforación intestinal, por ello con un examen de laboratorio, con prueba de sangre, se puede llegar al diagnóstico, pues el tratamiento para este tipo de problemas de salud, debe ser establecido por el médico con base en antibióticos, contra gérmenes.

Comentó que la mejor manera de evitar la trasmisión de la enfermedad es con la medidas higiénicas y dietéticas como serían el lavado de manos, cortes de uñas, lavado de frutas y verduras de manera estricta, además de no consumir alimentos ni bebidas en vía pública.

Con estudios médicos se logra diagnosticar la fiebre tifoidea. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

El galeno dijo que la mayoría de las personas se recuperan en poco tiempo, alrededor de una semana, por lo que afirmó que por ello es necesario que las personas acudan al médico en caso de presentar este tipo de síntomas.

Aldo Rodríguez es uno de las personas que presentó este tipo de padecimientos y dijo que en su caso, el problema de salud fue de 10 días aproximadamente, el diagnóstico que a él le realizaron los médicos fue precisamente de salmonelosis, por lo que él atribuyó por el consumo frecuente que hace en vía pública por sus actividades cotidianas.

“Lo que ocurrió es que como siempre consumo alimentos y bebidas en vía pública, pues me dijeron que pudo haber sido eso, normalmente mi consumo de alimentos desde el desayuno hasta la cena, me he dedicado al transporte y quién está en ello, sabe que así es, que siempre comemos donde se puede”.

La falta de higiene en la preparación de alimentos puede ser causa de transmisión de salmonelosis. Foto: Cesar Ortiz/ El Sol de San Juan del Río

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Comentó que sus síntomas fueron fiebre, diarrea y dolor estomacal que se prolongaron por varios días, por lo que al decidir acudir al médico, comenzaron a solicitarle algunos estudios que al final determinaron que si era salmonela, por lo que con medicamento prescrito fue como logró mejorar su estado de salud y hoy en día, consumir alimentos preparados en un lugar seguro e higiénico o bien, por él mismo a fin de evitar mayores problemas de salud.