Salud mental al cumplir propósitos

El final de 2023 dejó a muchas personas con metas pendientes, ya llevamos tres semanas de que comenzó el 2024 y muchos se han puesto nuevas metas. Una psicóloga nos habló sobre el hecho de tener una salud mental óptima y que, reflejo de ello, es tener nuevos propósitos, además se tiene que seguir en pie de cumplirse pues son nuevas metas y objetivos de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Usted cómo va con las suyas?

Cada año y como es costumbre millones de personas al rededor del mundo inician el año con planes como bajar de peso, mejorar su alimentación o metas financiera, pero muchos no lo logran y es ahí donde Vanesa Guzmán quien es Psicóloga Clínica nos mencionó del porqué algunas personas no lo logran, pues también es salud mental.

“Es recomendable pero siempre y cuando pues sean objetivos o metas realista y que no sean muy exigentes consigo mismos, sobre todo que cada una se pueda llevar la medida de lo que se hace todos los días, es ir abonando a esas metas”. señaló la especialista.

Cuando una persona quiere cambios para mejorar deja claro que tiene una buena salud mental, pero siempre hay que hacer un proyecto y planear como se quiere lograr eso que se desea, pues es ahí donde entra la disciplina, hacer todos los días el esfuerzo de cumplirlo.

Algunos ciudadanos con los que hablamos nos indicaron que el no cumplir con los propósitos de año nuevo solo deja entrever como falta compromiso con uno mismo, como Mireya González quien nos habló de que ella tenía como plan para el 2023 cuidar su salud y ahorrar, pero no lo hizo.

“Ahorrar y cuidar mi salud, ni ahorré ni cuidé mi salud ni nada, y pues está mal porque debí haber cumplido lo que era mi propósito”, dijo nuestra entrevistada.

La psicóloga indicó que lo ideal es tener metas desde pequeños, pueden ser muy sencillas para los más peques, pero no ser muy exigentes, que sean de acuerdo a la edad y que no se les exija cosas que no se puedan cumplir, y por lo contrario felicitarlo si se logran.

Es bueno medir los logros de cada quien, y al pasar de las semanas ir checando cómo va el avance, por ello lo ideal sería tener un candelario en el cual se pueda estar al pendiente de cómo va el avance a lo largo del año, por ejemplo, en cada día poner cuantos gramos bajó una persona en caso de ser su meta perder peso.

Otra forma de medir las metas financieras es colocar una marca en el calendario para estar pendiente de cada día que se echa en la alcancía o en una botella de agua que puede estar con cinta adhesiva.

Ponerse metas es bueno en cuanto a salud mental se refiere, pero recuerde, no se exija cosas que están más allá de sus posibilidades, mídalas y sobre todo anótelas para hacer el recuento al final del año.