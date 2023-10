Síndrome del intestino irritable, trastorno que va en aumento

Cada que llegaban periodos de exámenes, los malestares aparecían en Diana. Todo iniciaba con un aumento en sus niveles de estrés, luego se unían molestias como dolor de estómago, diarrea e inflamación abdominal. Así pasaba esos días, cuando la carga de trabajo en su escuela era enorme. Terminaban esas épocas y todo en su organismo regresaba a la normalidad, o al menos por unas semanas, porque regresaban las evaluaciones, el ciclo volvía a repetirse.

Diana es una joven universitaria de 22 años, actualmente cursa la Licenciatura en Medicina y ella es una de las miles de personas que padecen del Síndrome del intestino irritable o como comúnmente se le conoce: “Colitis nerviosa”. Las primeras señales de este trastorno las notó hace más de 1 año, cuando al enfrentarse a niveles altos de estrés su cuerpo reaccionaba con dolor estomacal, diarrea e inflamación en el abdomen.

Local Faltan políticas contra adicciones

En ese entonces creyó que los malestares estaban relacionados por alimentos que consumía, pero no era así. No fue sino hasta que en clase observó el tema del Síndrome del intestino irritable cuando pensó que podía padecer este trastorno. Acudió al médico porque las molestias se agravaron y el diagnóstico solo confirmó sus sospechas.

“Yo no sabía. Iba en sexto semestre, cuando tenía exámenes me daba diarrea y me dolía mucho el estómago, pero solo era en esa semana o justo el día del examen y todos los demás días estaba bien. Así estuve hasta abril de este año. Nuevamente, solo me daba en épocas de examen o cuando tenía mucho trabajo y me estresaba. Pensé que podía tenerlo cuando vi el tema en la escuela”.

Afecta principalmente al colon. Foto: Mario Luna | El Sol de San Juan del Río

Mencionó que en los últimos meses los cuadros de este padecimiento se han vuelto más frecuentes, esto a raíz de un cambio de dieta que tuvo para ganar masa muscular y el excesivo estrés al que se enfrenta por las exigencias de la escuela y su trabajo. Apuntó que los síntomas aparecen a casi diario, además de que han cambiado, pues ahora tiene estreñimiento. Tras su visita al médico, le recetaron laxantes y algunos medicamentos para acelerar el tránsito intestinal.

Diana sigue lidiando con el Síndrome del intestino irritable. Reiteró que los síntomas son casi a diario, pero se agravan cuando a circunstancias de alta presión. Subrayó que ella realiza ejercicio para bajar sus niveles de estrés, además de que ha cambiado su dieta, evitando alimentos que le hace daño.

Casos en aumento

El Síndrome del intestino irritable es un padecimiento que afecta la motilidad intestinal, es decir, el conjunto de movimientos que permiten que los alimentos se desplacen a lo largo del sistema digestivo. Si bien no existe una causa determinante, pues desarrollo es multifactorial, una mala dieta y estados emocionales negativos lo pueden detonar, afirmó la médica general Ximena Ariana Marín Ornelas.

Señaló que el estrés, la depresión y la ansiedad pueden llevar a las personas a que padezcan este trastorno. Agregó que este padecimiento afecta principalmente al colon y que entre los síntomas más comunes se encuentran estreñimiento, diarrea, dolores de estómago e inflación.

Puede aparecer en todas las edades. Foto: Mario Luna | El Sol de San Juan del Río

“Todo viene del sistema nervioso, tanto las hormonas como la motilidad intestinal. Las emociones son muy importantes para nuestro cuerpo. Entonces, si una persona está deprimida, tiene insomnio, ansiedad o estrés, todo eso va a impactar al sistema nervioso central y, por lo tanto, va a afectar a los diferentes órganos, incluyendo los que forman parte del sistema digestivo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Destacó que en los últimos años se ha presentado un incremento significativo de casos de este padecimiento en México, esto debido a los constantes niveles de estrés a los que se enfrentan las personas y a la mala alimentación que llevan. Precisó que entre el 10 y el 20 por ciento de la población mexicana lo padece.