Spray desinfectante recomendado por la OMS

Lavarnos las manos bien y de forma frecuente, así como usar una solución desinfectante efectiva son a cciones que debemos realizar todos los días en diversas ocasiones para seguir previniendo el contagio de Covid-19.

Aquí te platicamos cómo hacer un spray desinfectante recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de acción rápida y amplio espectro, siendo una buena opción cuando no podemos acceder a un lavabo para lavarnos las manos o con las condiciones higiénicas no so adecuadas, además podemos llevarlo en el bolso en una botellita con spray y usarlo cuando sea necesario.

Para elaborar esta solución hidroalcohólica desinfectante de aproximadamente 200 ml., vamos a necesitar 135g de alcohol etílico del 96%, 8g de agua oxigenada, 4g de glicerina y 22g de agua destilada o agua previamente hervida y ya fría; mezcla los ingredientes en una botella bien cerrada y listo.

Aunque se puede usar inmediatamente, la OMS recomienda dejarlo reposar 72 horas, para que el agua oxigenada pueda cumplir su función de eliminar posibles esporas que puedan haber quedado en el recipiente o en el agua usada.