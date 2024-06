Tabaquismo, un problema de salud urgente en el país

Juan Luis comenzó a consumir tabaco a los 15 años, cuando sus amigos y compañeros de escuela le dieron a probar el primer cigarrillo. Después de 32 años, mantiene su adicción a la nicotina y aunque ha querido dejar de fumar, asegura que esto no es una tarea fácil, pues su organismo está tan acostumbrado a la sustancia que cuando no la consume presenta el síndrome de abstinencia.

Con 47 años de edad, reconoce que padece una enfermedad que será muy difícil de controlar e incluso erradicar. Destacó que cuando era joven dejó de consumir los cigarrillos debido a que se enfocó a practicar un deporte. Sin embargo, una vez que culminó esa etapa de su vida e inició con su vida laboral, la adicción a la nicotina regreso y hasta la fecha no se ha ido.

Salud

Menciona que en años recientes intentó dejar de fumar, situación que se volvió un pesar para él, pues padeció el síndrome de abstinencia, el cual se manifestaba con manos sudorosas, temblor en el cuerpo y desesperación. Luego de este intento fallido, afirma que la única medida que ha tomado es moderar su consumo, a sabiendas de que pese a ello puede tener complicaciones de salud.

“Es muy difícil el proceso porque te entra la desesperación, tu cuerpo te pide la nicotina y, aunque he intentado dejar el cigarro, es muy difícil. Cuando intenté dejarlo, mi ansiedad era sudor en las manos, mucha desesperación y temblores en el cuerpo (…). Cada día digo que voy a dejar de fumar, pero es lo mismo, no puedo dejar de hacerlo. Digo que me voy a echar solamente un cigarro, pero al final no es así”, comenta.

Fallecen 173 personas diariamente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en México actualmente existen más de 16 millones de personas fumadoras, de las cuales, casi un millón tienen entre 10 y 19 años de edad. En ese sentido, refiere que en el país 173 personas fallecen diariamente por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que lo convierte en un problema de salud pública que debe atenderse de manera urgente.

Ante la situación que representa el tabaquismo, no solo en México, sino a nivel mundial, cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de generar una conciencia sobre las consecuencias fatales que tiene el consumo de esta sustancia.

“El Día Mundial Sin Tabaco 2024 brindará una plataforma a la juventud de todo el mundo, que demandan que la industria tabacalera cese de dirigirse a este grupo con productos nocivos para su salud. La juventud de todo el mundo está pidiendo a los gobiernos que adopten políticas que les protejan de las prácticas manipuladoras de las industrias tabacalera y otras industrias afines”, destaca la OMS.