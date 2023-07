Según expertos ésta es la diferencia de edad ideal para que una relación funcione

Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado la frase “para el amor no hay edad” y este es un tema que llega a generar conflictos, aunque para muchos esto no es un problema y consideran que hay una diferencia de edad perfecta para que la relación en pareja funcione.

Un estudio realizado la Universidad Emory de Atlanta, en Estados Unidos, se basa en descifrar los secretos del éxito en una pareja sentimental y si la diferencia de edad ideal es un factor relevante.

Doble Vía Besos que pasaron a la historia en el mundo del cine, la pintura y la fotografía

Después de que los expertos evaluaran a más de 3,000 personas, la conclusión fue que la diferencia de edad ideal es de un año, ya que según el estudio, estas parejas tenían un escaso de 3% de posibilidades de separación. Por el contrario, si aumentaba los años entre la población muestra, igualmente la posibilidad de ruptura.

Dicho de otra forma, el estudio registraba que si estas parejas se llevan una diferencia de edad de 10 años, también existe la gran probabilidad del 39% de separarse y si la diferencia es de 20 años, la posibilidad de ruptura es de hasta el 95%.

Si te preguntas, ¿por qué un año es la diferencia de edad ideal para que una relación funcione?, la respuesta es que los científicos mencionan que la diferencia de edad ideal para que una pareja funcione y sea más duradera es de un año. Ya que las personas de edades similares, generalmente, comparten más experiencias vitales, referencias culturales y etapas de desarrollo personal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo que, dichas experiencias en común y el entendimiento mutuo logran fomentar vínculos emocionales más profundos, respeto y objetivos dentro de la relación.