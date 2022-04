¿Sirve el mensaje viral de Twitter para no autorizar a Elon Musk el uso de tus datos?

Luego de que este lunes el dueño de la compañía Tesla, Elon Musk, oficializara la compra de la red social de Twitter por un monto de 44 mil millones de dólares, diversos usuarios comenzaron a difundir un mensaje que hizo que la frase “No autorizo” se convirtiera en tendencia, pues con esto supuestamente se protegería la privacidad de la cuenta que lo compartiera, pero, ¿esto en realidad funciona?

Desde que se dieron a conocer las intenciones de Musk de comprar la plataforma del pajarito azul, el propio desarrollador refirió que busca hacer del mismo un espacio de "verdadera libertad de expresión", donde puedan escucharse todas las voces sin censura, lo que ha provocado que usuarios piensen que su información privada sea liberada al público.

Desde la tarde noche de este lunes 25 de abril, los usuarios comenzaron a escribir en sus perfiles el dichoso mensaje en el que se puede leer “No autorizo ni doy permiso para que Elon Musk pueda usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos y etc”, algunos están acompañados de la leyenda de que tenías que compartir con 10 personas este mensaje para que fuera válido.

NO AUTORIZO NI DOY PERMISO PARA QUE ELON MUSK PUEDA USAR MIS IMÁGENES,INFORMACION,MENSAJES,FOTOS,MENSAJES ELIMINADOS,ARCHIVOS Y ETC.



PASA ESTE MENSAJE A 10 CONTACTOS PARA QUE TU PERFIL QUEDE PROTEGIDO.#LaFranjaQueNosUne🎽 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) April 26, 2022

En otras variantes del mensaje, la instrucción que también contenía el texto era que una vez compartido este mensaje con diez contactos, el logo de la aplicación en el teléfono móvil se iba a pintar de verde, pero la realidad es que nada de esto es real y lo único que ha sucedido es que la frase “No autorizo” se convirtiera en tendencia debido a la cantidad de usuarios que la han utilizado.

NO AUTORIZO



PASA ESTE MENSAJE A 10 CONTACTOS PARA QUE TU PERFIL QUEDE PROTEGIDO, EL LOGO DE TU TWITTER SE VOLVERÁ VERDE — pedro_jvz (@iPidro_OMG) April 27, 2022

Los memes no faltaron y hubo quienes se burlaron de quienes decidieron compartir el mensaje en su perfil para estar “protegidos”, además que, al abrir un perfil en la red social, Twitter ofrece sus políticas de privacidad, las cuales son aceptadas al momento de seguir adelante.

"Querido Elon… 😄, no autorizo… 😄ni doy permiso… 😂😂 para que uses mis mensajes, imágenes, información, archivos, etc.🤣🤣🤣" pic.twitter.com/TPCTA7Mori — Simpsonito (@SimpsonitoMX) April 26, 2022





¿Qué pretende hacer Elon Musk con Twitter?

Entre los detalles que han sido revelados en cuanto a los planes de Elon Musk para Twitter, destaca que busca que esta red social sea “un refugio para la libertad de expresión en línea”, pues ha criticado la moderación que existe ante los mensajes compartidos por sus usuarios.

Uno de los principales procesos que se emprenderá, será que los algoritmos de Twitter sean de código abierto, pues según Musk, se encuentran sesgados y las fuentes están repletas de publicaciones basura automatizadas, por consiguiente, otra acción va en contra de los bots, pues incluso el propio Musk ya prometió derrotarlos.

A estas propuestas de cambios se suman darle una nueva función a la sede de Twitter en California; una de las propuestas es convertirla en un refugio, así mismo, es brindarle a la plataforma libertad absoluta, pues incluso Musk espera que sus críticos más feroces se queden en la red social.

Finalmente, el pasado 14 de abril, cuando el propio Elon Musk durante una charla en TED, el empresario sudafricano afirmó que Twitter necesita más claridad en las normas, transparencia en los algoritmos y más libertad en el discurso, sin embargo, hasta ahora no ha brindado más detalles.

