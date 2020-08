Amazon retira polémicas muñecas sexuales con aspecto de niñas

Amazon Francia retiró de su web "muñecas sexuales con aspecto de niñas" tras la movilización de asociaciones, anunció el secretario de Estado francés para la Infancia y Familias.

"A raíz de la alerta de las asociaciones, que agradezco, he pedido a [Amazon Francia] dejar de comercializar en su plataforma muñecas sexuales con forma de niñas [...] lo que Amazon Francia ha hecho de inmediato comprometiéndose a permanecer atento", declaró Adrien Taquet, en Twitter.

Foto: captura de pantalla

"Prohibir la pedocriminalidad de nuestra sociedad es responsabilidad de cada uno", añadió el secretario de Estado, que en otoño pondrá en marcha una "comisión independiente sobre la violencia sexual infantil".

"La protección de los niños y adolescentes es una prioridad para nosotros", reaccionó por su parte Amazon Francia en un mensaje a la AFP. "Todos los socios vendedores deben seguir nuestras políticas de venta y cualquier infracción genera la aplicación de medidas apropiadas, entre ellas especialmente la supresión potencial de la cuenta del vendedor".

La Asociación Internacional de Víctimas de Incesto alertó el sábado, en su cuenta de Twitter, sobre estas "muñecas sexuales pedófilas que tienen el aspecto de una niña", objetos "ilegales ya que el artículo 227-23 del Código Penal prohíbe la representación de un menor cuando esta representación tiene un carácter pornográfico".

La asociación, que aplaudió "la rápida intervención" de Adrien Taquet, recuerda además que el caso ya se había dado en Amazon Reino Unido en 2018.