Belinda y Majo Aguilar presumen amistad en sus redes sociales

Belinda siempre sabe cómo capturar la atención de las redes y en esta ocasión no solo se ha vuelto tendencia por la exclusiva fiesta de Halloween que organizó en la Ciudad de México; sino por la presencia de Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, entre sus invitados.

La “Princesa del Pop” y la integrante de la dinastía Aguilar fueron captadas en la fiesta de disfraces mientras interpretaban a dueto la rola “Como la flor” de Selena Quintanilla, misma que Ángela le habría dedicado a Christian Nodal en uno de sus conciertos.

El momento inmediatamente se volvió viral en el internet, ya que la mayoría de los cibernautas especulan que podría tratarse de una indirecta para la hija de Pepe.

Si bien, no es novedad los rumores de que Belinda tenía sus sospechas del interés de Ángela en Christian mientras ella estaba comprometida con el intérprete de “Ya no somos ni seremos”; ha sido el supuesto distanciamiento entre las primas Aguilar el que ha dado mucho de que hablar, principalmente desde que Majo no estuvo presente en la boda de su prima.

Fotos: captura de pantalla / @luisa.pop, @belindapop y @estibalizoficial

En su momento, Majo declaró que ella no estaba enterada de la ceremonia y que por esas fechas se encontraba ocupada con compromisos laborales; sin embargo, sus seguidores aseguran que los roces se deben a una rivalidad provocada por sus carreras musicales y por el hecho de que Ángela se ha autoseñalado como la figura femenina más relevante del regional mexicano, sin reconocer el trabajo de su prima.

Otro aspecto de la fiesta de Belinda que causó revuelo fue la presencia de Estibaliz Badiola, quien fue pareja de Nodal antes de que él comenzara su relación con Belinda. “La cereza del pastel hubiera sido Cazzu en la fiesta”, señalaron algunos cibernautas.