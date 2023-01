¿Canción de Shakira cosifica a las mujeres? Esto dicen las redes

Sin duda la nueva canción de Shakira “Music Sessions #53” ha incendiado las redes sociales por sus obvias referencias con las que se burla de Clara Chía, la nueva pareja de su ex pareja, el futbolista Piqué.

Y es que el tema ha causado gracia a la mayoría de las personas, aunque para algunas otras la canción es más bien “preocupante” pues consideran que la propia Shakira lanza un mensaje equivocado y denigrante contra las mujeres.

Y sobre esto se habla en diversas redes sociales, principalmente en Twitter, donde “Shakira”, “Casio” y “Piqué” aún son tendencia.

La usuaria de Twitter @NoorAlamarty refiere: “Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex, bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”.

En otro tuit también menciona “Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre".

Este hilo que cuenta con miles de retuits, tuis citados y favoritos, también ha desatado opiniones encontradas pues algunos cibernautas coinciden en que la canción genera violencia contra otras mujeres en lugar de enfocarse en Piqué, mientras otros aseguran que no hay que tomarse el tema tan en serio, pues sólo se trata de una canción.

“A mí lo que me resulta problemático es que solo se hacen estos análisis cuando se trata de mujeres, siempre tenemos que ser responsables y cuidadosas. ¿No estás tú legitimando ese discurso al fin y al cabo?”, “No inventen, todos los artistas hablan de sus vidas en las canciones que componen, mejor disfruten la canción y ya”, son algunos de los comentarios que circulan en la web.

Entre tanto alboroto, la que se ha mantenido al margen es la joven modelo de 22 años de edad, Clara Chía, quien sólo compartió un emoticón de ‘cara de bostezo’ en una de sus historias de Instagram, ¿Señalando tal vez que no le da importancia al asunto?