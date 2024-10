Cibernautas crean ‘fanfiction’ de Jezzini

Quienes ya están familiarizados con el tipo de contenido que Jezzini, figura de internet, publica a través de sus redes sociales, son conscientes que todo es posible con este cómico personaje. En esta ocasión, el influencer se volvió tendencia tras haber compartido su reacción a una historia de ficción que crearon con él de protagonista.

“Hoy me levanté con la noticia de que alguien había escrito fanfiction mío, o sea ficción escrita por fans, y ya sabrás cómo se pone la cosa, hay alguno muy famoso de Harry Potter y Ron que juegan a las ‘varitas’”, explicó el influencer a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Como es de esperarse, el relato de Jezzini dio un giro inesperado cuando comenzó a dar lectura a la historia de le habían compartido, ya que el escenario que el escritor anónimo planteaba describía una cita romántica entre el influencer y Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México. “Y todavía ponen ‘¿quieres seguir leyendo?’ No, no quiero seguir leyendo”, expresó el influencer en modo cómico.

Los comentarios de otros cibernautas se hicieron llegar de forma inmediata y todos vieron con gracia la anécdota del influencer. “Seguro [el fanfic] se llama ‘Amor del Bienestar”, “JAJAAJAJAJA pero cómo se le ocurrió eso Y CON AMLO”, fueron algunos comentarios en el video.

Jezzini no es la primera figura pública en ser “víctima” del fanfiction. Este género literario se ha popularizado con la llegada del internet y de plataformas como Wattpad y Archive of our own por la posibilidad de la autopublicación. Si bien, el caso de Jezzini trata de una broma, hay proyectos de fanfiction que han brincado al mundo editorial como lo ha sido “Cincuenta sombras de Grey” de E.L. James, que originalmente estaba basado en la historia de “Crepúsculo”; o “Cazadores de sombras” de Cassandra Clare, que originalmente se ambientaba en el mundo de “Harry Potter”.

Foto: Captura de pantalla / @jezzini

El el caso de las celebridades, Harry Styles ha sido el artista que en más de una ocasión, un fanfic basado en él, ha terminado por convertirse en películas y best sellers en el mundo editorial, de ahí el caso de la saga “After” y “La idea de ti”.

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, conocido popularmente como “Jezzini”, es un creador de contenido originario del norte del país. Su contenido se ha vuelto viral desde el 2020 gracias a su forma de relatar sus anécdotas, picardía y humor. Recientemente apareció en “Shark Tank México” con la finalidad de jugarle una broma a los ‘tiburones’ del programa.