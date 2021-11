Cover de Los Muppets, ¿el mejor de Bohemian Rhapsody?

Por muchos años, un sinfín de artistas y bandas han querido interpretar lo que es considerado como el himno de Queen: "Bohemian Rhapsody"; sin embargo, la mayoría han fracaso en el intento.

Aunque ninguno ha logrado hacerlo como Freddie Mercury, lo han intentado y ese gran esfuerzo se aplaude. No cualquiera se arriesga...

¿Cómo se creó Bohemian Rhapsody?

"Bohemian Rhapsody" es una canción original de la banda británica Queen, escrita por el vocalista Freddie Mercury.

Con un toque de balada, ópera y rock duro, nace este gran éxito que también da nombre a la película que se estrenó en 2018, donde muestran algunas de las vivencias del cantante.

Tal fue el impacto que causó esta canción entre sus seguidores y los que no lo eran, que por nueve semanas encabezó los rankings musicales en Reino Unido.

"Bohemian Rhapsody" era la mayor apuesta para vender el álbum "A Night at The Opera" en 1975, por lo que buscaron una segunda opinión y acudieron a Elton John.

"Están muy locos" , fue la respuesta del artista al escuchar algo totalmente nuevo.

Pese a buenos y otros no tan buenos comentarios, la banda se arriesgó; fue así como esta canción empezó a sonar en la radio de todo el mundo.

Bohemian Rhapsody no pasa de moda

Hoy en día, personas que crecieron escuchando a Queen y las nuevas generaciones conocen y cantan este himno con el que de inmediato se puede reconocer a Freddie Mercury, pues es una de las voces más destacadas en la industria musical.

Tal es su influencia que algunos artistas se atreven a interpretar al menos una de las canciones de la agrupación, pero la mayoría apuesta por "Bohemian Rhapsody".

Covers de Bohemian Rhapsody

Estos son algunos artistas que, pese a lo que pudieran criticarles, se arriesgaron a cantar esta increíble canción "sin miedo al éxito":

Panic! At The Disco

Durante el primer día del Corona Capital 2018, Panic! At The Disco sorprendió a todos en el festival justo en el momento que comenzó a sonar aquel coro con el que cualquiera podría reconocer de que canción se trata, "Is this the real life? Is this just fantasy?".

Elton John y Axl Rose

El artista Elton John y Axl Rose, vocalista de los "Guns N' Roses", no se quisieron quedar atrás y en 1992 cantaron "Bohemian Rhapsody" en honor al cantante británico Freddie Mercury.

Robbie Williams

Robbie Williams dota de un gran talento como cantante, sin embargo, por más que nos gusten sus canciones, durante su gira "Let Me Entertain You Tour", en 2015, rindió tributo a la banda británica y cantó "Bohemian Rhapsody."

Kanye West

Kanye West, conocido por sus canciones de rap y aún más por la relación amorosa que sostiene con Kim Kardashian, este gran éxito fue demasiado para él; con infinidad de pausas y numerosas desentonaciones, es considerado como el peor cover de este éxito de Queen Si no lo crees, júzgalo tú mismo.

Los Muppets

Esta interpretación fue lanzada en 2009 y calificada por los internautas como la más divertida, pues es interpretada por "Los Muppets", en donde Miss Piggy, Gonzo, la rana René, Animal, Beaker, Fozzie el oso, Rowlf el perro y más personajes de esta gran familia unen cada unos de sus talentos artísticos para entonar el himno de Queen.

Queen es una de las mejores bandas de rock a pesar del paso de los años, por lo que fue galardonada con diversos reconocimientos como "Premio Juno al Sencillo Internacional del Año", "Premios Grammy: Premio del Salón de la Fama", "Premio Brit a la Contribución a la música" entre muchos más.

Por esta razón, muchos artistas reconocen el talento de la banda inglesa y buscan recordarlos interpretando alguno de sus éxitos.

¿Cuál fue tu favorito?