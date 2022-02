Daniel Montoya y Alejo Ospina la rompen en Internet

La pareja influencer del momento Daniel Montoya y Alejo Ospina la están rompiendo en la web gracias a los contenidos que realizan para diversas marcas imponiendo su estilo de vida, donde el ejercicio, la buena alimentación y los viajes son parte importante de su día a día.

En entrevista exclusiva para Diario de Querétaro, los jóvenes contaron los grandes retos que cada uno tuvo que sortear y los diversos obstáculos para llegar a donde hoy se encuentran siendo catalogados como la pareja del momento en la comunidad LGBT.

Daniel proviene de una familia humilde por lo cual desde los 18 años comenzó a trabajar como modelo dejando de lado sus estudios universitarios para apoyar a su familia y su golpe de suerte vino cuando en una fiesta lo grabaron bailando de una manera muy sexy y dicho video lo subieron a las redes logrando más de 5 millones de reproducciones en tiempo récord, hazaña que logró que fuera visto por marcas importantes que le ofrecieron pertenecer a la firma.

Daniel Montoya modelo de grandes marcas / Foto: Cortesía | Daniel Montoya

Por su parte Alejo es ingeniero petrolero, pero por azares del destino se asoció junto a su madre en una marca de ropa para caballero exclusiva para la comunidad gay, teniendo gran éxito, pero a él lo que lo movía era el modelaje, la pasarela y el show business por lo que emprendió su carrera como influencer mostrando su estilo de vida atlético logrando más de 200k followers solamente en Instagram.

Alejo Ospino vive su sueño/Foto: Cortesía | Alejo Ospino C

Ya en conjunto y con un gran número de seguidores en redes, ambos deciden adentrarse a la polémica app de Only Fans donde sus seguidores superan los 5 mil suscriptores.

Influencers que encienden las redes sociales/ Foto: Cortesía | Alejo Ospino C

Al cuestionarlos si es verdad que las ganancias que se adquieren son muy altas, sin tapujos Daniel comenta que ellos perciben ingresos de hasta 175 millones de pesos, aunque tenerlos no es fácil pues hay meses que les va muy bien, otras no tanto pero aun así no pueden dejar de subir contenidos y estar vigentes en las redes sociales. "Es un trabajo más al que debes dedicarle tiempo, ser creativo, y es que cada persona tiene un concepto diferente de por qué quiere estar ahí, hay quienes lo hacen porque lo ven como algo placentero, les gusta mostrarse, llamar la atención con su cuerpo y hay otros, como nosotros que lo hacemos por las altas ganancias que se generan, pero eso si no hemos llegamos a realizar actos extremos" finalizaron.