Decomisan y cierran Hello Kitty Home 

Los fanáticos de la famosa gatita de la marca Sanrio, están al punto del colapso, luego que la maravillosa tienda Hello Kitty Home fuera cerrada sin previo aviso y dejando a los consumidores con las ganas de adquirir alguno de los productos exclusivos de la marca.

LA HISTORIA DETRÁS DEL FENÓMENO HELLO KITTY

Este singular personaje nacido en Japón en 1974 bajo la marca Sanrio ha sido consentida por varias generaciones desde su creación donde siempre se aseguró que era una linda gatita. Fue hasta hace 10 años, cuando Kitty cumplía su 40 aniversario que la antropóloga Christine R. Yano, dio a conocer a través de una entrevista al medio de comunicación Los Angeles Times, que Hello Kitty era en realidad una niña pequeña que ha crecido en un mundo de dibujos animados.

"Hello Kitty no es una gata. Es un personaje de dibujos. Es una niñita pequeña, una amiga. Pero no es un gato, nunca ha sido presentada a cuatro patas. Ella camina y se sienta como una criatura de dos patas. Además tiene su propio gato como mascota".

Para el 50 aniversario ocurrido hace un mes, la vicepresidenta senior de marketing y gestión de marca en Sanrio, Jill Koch, volvió a referir que este personaje es en realidad una niña.

"Hello Kitty no es una gata. En realidad es una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres. Tiene una madre, un padre y una hermana gemela que se llama Mimmy que también es su mejor amiga. Le encanta cocinar galletas y hacer nuevos amigos". De hecho, la representante de Sanrio ha recordado que Hello Kitty tiene una gata de mascota, a la que llama Charmmy Kitty.

La pequeña Hello Kitty nació el 1 de noviembre de 1974, su comida favorita son las tartas de manzana que prepara su mami Mary Kitty y su tipo de sangre es A. Mide 40 centímetros y pesa 630 gramos, su palabra favorita es “amistad”, sus clases favoritas son inglés, artes y música y le encanta coleccionar cosas chiquitas y bonitas desde un dulcesito, hasta pescaditos de colores, datos publicados en su sitio oficial.

CIERRAN HELLO KITTY HOME

Foto: Captura de pantalla / Hello Kitty Home

La magia de Hello Kitty va de generación en generación, donde abuelas han dejado como legado el amor por este personaje de Sanrio que al pasar de los años ha sacado una infinidad de productos patentados que además de juguetes ofrece peluches, ropa, zapatos, bolsas, accesorios, muebles, artículos blancos para el hogar y hasta una infinidad de dulces y postres.

La piratería por supuesto ha hecho de las suyas, la OCDE estima que empresas con propiedad intelectual pierden 1.7 billones de dólares anualmente por la falsificación y la piratería, por lo que cada vez son más penados estos delitos a nivel mundial.

Pero aunque no todo es piratería si existen los lugares que comercializan la marca sin licencia, como fue el caso de Hello Kitty Home, un lugar en Puebla que vendía todo tipo de artículos relacionados con el personaje y otros productos de Sanrio que rápidamente se hizo viral en la plataforma de Tik Tok.

El lugar era un sueño para los amantes de Kitty que no dudaban en ir de varias partes del país a vivir la experiencia de conocer el fascinante mundo de la caricatura.

Por desgracia para los admiradores y la dueña del emprendimiento, al lugar acudieron las autoridades para decomisar los artículos por carecer de las licencias correspondientes para comercializar productos de Hello Kitty y otras marcas de Sanrio.

Está acción judicial ha desatado polémica a través de las redes sociales donde los usuarios muestran su descontento por la acción y consideran que Hello Kitty Home representaba un espacio único y atractivo, que no solo vendía productos, sino que también ofrecía una experiencia para los amantes de esta entrañable figura.