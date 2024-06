El Temach predice ruptura de Nodal y Cazzu. Asegura mismo destino con Ángela Aguilar

"Ahhh, pero no le creen al brujo hasta que pasa", exclama El Temach en un reciente video de TikTok en donde se le da la razón por haber "predecido" que la relación entre Christian Nodal y Cazzu no iba a funcionar. El polémico influencer nuevamente se vuelve tendencia, pero ahora por emitir su opinión sobre la vida amorosa del intérprete de "Botella tras botella".

Las redes sociales no han dejado de hablar sobre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar, inclusive hay quienes mencionan a Belinda en algunas de sus publicaciones. En relación con la polémica han emergido nuevos temas de conversación, desde quienes se dieron cuenta que la hija de Pepe Aguilar siempre se ha pronunciado como "fan" de las ex relaciones de su actual pareja, hasta quienes han buscado a figuras como Moni Vidente o El Temach para encontrarle mayor explicación a la historia de estos controversiales personajes.

Celebridades Nodal y Ángela en el ojo del huracán tras confirmar su relación

En estos días, usuarios recordaron que El Temach fue uno de los primeros en decir que la relación entre la cantante argentina y Nodal no tendría un futuro. "Hubo gente que incluso me dijo, 'pero ya tuvieron un bebé', y yo les dije que a mí me vale * porque esa es una relación rebote, todos lo vimos y lo sabíamos. Tal vez a ciencia cierta no sabíamos qué iba a pasar pero sabíamos que algo así iba a pasar", expresó en uno de sus TikToks.

Además, el influencer opina que el mismo destino le depara a la relación de Nodal con Ángela. "Nodal va a seguir haciendo lo que hace y topón que se va a dar, porque esta niña sí tiene papá, y ahí va a haber un problema porque ahí sí hay un hombre", expresó el tiktoker.

Fotos: Captura de pantalla / TikTok @el_temach y @pipemayaa

Ante sus declaraciones, algunos usuarios no vieron de otra más que coincidir con lo que decía. "Jamás pensé decir esto pero tenía razón JSJDSJDSJ (CULPEN A NODAL POR TENER QUE DARLE LA RAZÓN AL TEMACH)", expresó un usuario. "Lamento darle la razón, pero sí", agregó otro. Sin embargo, hay quienes difieren con algunos argumentos del influencer: "Hombres como Nodal siempre han existido, mi abuelo y mi papá un claro ejemplo, no es actual y no pienso que tengan la responsabilidad las mujeres", "En eso los hombres están haciendo méritos hace años, la responsabilidad hace mucho tiempo a ellos les vale madre, sino por qué tanta madre soltera más que padre soltero", puntualizaron algunos cibernautas.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo