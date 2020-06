Ella es Lady Pizza: mujer insulta y causa destrozos en pizzería de Naucalpan

Una mujer, al no ser atendida en una pizzería de Naucalpan debido a que no portaba cubrebocas, enfureció, insultó y agredió al personal, por lo cual fue bautizada como Lady Pizza.

De acuerdo con diversos internautas los hechos sucedieron en la colonia Lomas de Occipaco en donde, gracias a un video divulgado en redes sociales, se puede observar a una mujer que no respeta ninguna medida de prevención y que, desde la entrada del inmueble, agrede al elemento de seguridad.

Ya frente al mostrador pregunta quien la atenderá y al no obtener respuesta favorable comienza a insultar y agredir al empleado aventándole algunos objetos que encontraba a su paso, el guardia de seguridad trató una vez más de calmarla sin éxito.

#MiedomexMX #miedomex#LadyPizza Insulta y Agrede a Empleados de Una Pizzería en #Naucalpanhttps://t.co/QpgMyolA4q pic.twitter.com/rA803pcPVc — miedomexMX (@miedomexMX) June 8, 2020

“¿Quieres ver cómo le hablo a mi banda y ahorita llegan y los rafaguean?”, gritó la mujer que constantemente golpeaba la vitrina donde despachaban las pizzas.

Tan histérica estaba que las personas que esperaban su turno para ser atendidos decidieron retirarse del lugar debido a las agresiones de la mujer, la cual exigía a gritos e insultos que le vendieran una pizza.





Argumentó que no quisieron atenderla pese a que supuestamente se encontraba formada y que el personal le advirtió que no le venderían nada si no portaba un cubrebocas, por lo que dice que al recibir la indicación se lo puso pero que aún así no la quisieron atender.

Todos los esfuerzos fueron en vano, ya no encontraba más palabras altisonantes, pero antes de abandonar el lugar, la mujer amenazó con interponer una denuncia por la falta de atención; sin embargo, al final se retiró bastante enojada sin su pizza.

