¿Predijeron la muerte de Kobe Bryant en 2012?

Por increíble que parezca y, quiza hasta absurdo, en 2012 predijeron la forma en la que moriría el basquetbolista Kobe Bryant, un icono de la NBA.

El 13 de noviembre de 2012, a las 3:32 de la tarde, el usuario @dotNoso se adelantó al tiempo y advirtió que la estrella del basquetbol moriría en un accidente aéreo.

La traducción exacta del tweet, dice: "Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero"

Casi ocho años después, su predicción se cumplió. Este domingo, después del mediodía, el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Calabasas, California. En la unidad viajaba también su hija de 13 años, Gianna Maria Onore.

Ante el anuncio de su muerte, es tweet publicado hace ya vario años se ha vuelto viral, ha sido retwitteado más de 127 mil veces y ya suma 221 mil me gusta.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

Aquí algunas de las reacciones en redes:

pic.twitter.com/uoGzqOC8ck — 💰Irumi BANG🇪🇦🇮🇹 (@zjuxapwal2) January 26, 2020 pic.twitter.com/rlhK5YARi0 — Galli (@KouroshJ_sp2) January 26, 2020 pic.twitter.com/yIpcXUVAEv — Kıvanç (@Evseksisi) January 26, 2020 pic.twitter.com/YLQWCSlA2N — 🐦 (@LaCourtoisie13) January 26, 2020 Me right now pic.twitter.com/1wLamZvn8F — 67 Metal (@SixSevenMetal) January 26, 2020

