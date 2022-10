Joven cuelga de autobús para no dejar escapar a su pareja (VIDEO)

Actualmente las relaciones de pareja se han vuelto muy extrovertidas, con las redes sociales las muestras de amor son evidentes y nunca falta la miel en las relaciones; también existen casos como el que les vamos a presentar en el que es tanta la pasión que el novio es capaz de colgarse de un autobús para no deja ir a su pareja.

Nuevo nivel de relación tóxica ¡desbloqueada! Cabe señalar que durante el transcurso de la ruta, muchos pensaron que era una pareja discutiendo, pero otros pasajeros se quedaron con la idea de que no eran pareja sino que el muchacho estaba asaltando a la dama, por lo que nuevamente en redes sociales el joven salió explicar la situación.

El video se publicó en la cuenta de twitter @VenteDigo1 en la cual se ve como el joven literalmente va colgado de la puerta del autobús, mientras que su “pareja” va con el “alma en un hilo” viendo cómo se sostiene durante gran parte del trayecto.

Sin dejar pasar el tiempo este video llego a redes sociales y se viralizó en TikTok, donde varios usuarios comenzaron a analizar la situación, pero algo que preocupó a muchos fue la teoría en la que el joven no era pareja de la dama en el camión sino que la ¡estaba asaltando!

¿Qué sucedió?

Al hacerse viral, los usuarios que lograron captar la situación mostraron lo que pasó en el momento, desde la discusión en la cual el joven le quitaba el celular a su pareja y como ella bastante molesta le estaba reclamando.

“Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, y pues esa conversación no me gustó y ya. A la final de todo se le entregué, no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar”, palabras del involucrado.

Lo que sí destaco el muchacho es no recordar cómo logro subirse al camión y colgarse de la puerta “yo no me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña… desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo”, agregó.

Lo que es una realidad es que los usuarios de redes sociales se le fueron encima con las críticas, al grado que en la red ya se le conoce como el “tóxico”, lo que se puede recomendar es tratar de siempre estar alerta con la “red flags” que puede desplegar en la relación, pero no te queremos dejar con a duda, a continuación te presentamos una de las hipótesis del conflicto:

