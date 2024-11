¡La dejaron plantada por Paris Hilton!

¿Te imaginas enterarte una noche antes del día de tu boda que el maquillista que contrataste siempre no va a poder atenderte y horas más tarde darte cuenta que te dejó plantada por atender a Paris Hilton? Bueno ese fue el caso de una novia que compartió su historia a través de TikTok y que inmediatamente se volvió viral en la plataforma.

El maquillista señalado se trata de Andrew Ybarra quien radica en Las Vegas y Los Ángeles, y es reconocido por trabajar con celebridades como Megan Fox, Adriana Lima y Paris Hilton.

De acuerdo con lo compartido por Cortney De Voe, la cliente que lo contrató para su boda, ella tenía mucha ilusión de que el artista la arreglara para su día especial. “Con mi prometido habíamos llegado a un acuerdo de que cómo no íbamos a gastar tanto en la recepción, pues yo podía contratar a un maquillista de celebridades para que me arreglara. Y pues su trabajo me gustaba mucho, así que aparte mi cita en Las Vegas”, compartió.

Sin embargo, el maquillista le canceló la noche antes del evento alegándole que tendría que salir de la ciudad por una “emergencia familiar”, pero que la dejaría encargada con una colega y a ella le pasaría el depósito, que fue de 50 dólares; es decir, mil pesos aproximadamente.

“La verdad el día de la boda yo estaba nerviosa, porque no sabía si la chica me respondería o no, porque solo me compartió el usuario de Instagram de ella. Yo ya me había hecho a la idea de que me arreglaría yo misma. Total, sí me respondió pero me dijo que no tenía idea alguna de lo que yo hablaba”, relató.

Resulta que Andrew Ybarra solo le escribió a su colega para pedirle apoyo para cubrir un servicio, pero no le detalló que se trataba de un maquillaje de novia ni que el costo establecido sería de 250 dólares en total (5 mil pesos aproximadamente).

“Debo decir que ella fue muy amable y sensible ante lo que estaba sucediendo. Con gusto se presentó para arreglarme y respetó el precio que me habían dado, pero cuando le conté que [Andrew] me había cancelado por una emergencia familiar me dijo que eso no era verdad”, añadió.

El mismo fin de semana que Cortney celebraría su boda coincidió con un evento que Paris Hilton realizó en Los Ángeles; por lo que el artista de maquillaje canceló sus citas en Las Vegas, Nevada, para atender a su cliente de “alto rango”.

“Pero bueno, afortunadamente quien le arregló me hizo sentir como si yo fuera también una celebridad y eso lo aprecio mucho”, aseguró. De igual manera, la joven enfatizó en que de ninguna manera culpa a Paris Hilton por el inconveniente.

“Paris, realmente sé que no eres responsable de lo que sucedió pero también me gustaría que te enteraras para que tuvieras en mente el tipo de gente a la que contratas”, puntualizó en su video.

Su “storytime” recabó más de 500 mil likes en TikTok y más de 8 mil comentarios que muestran solidaridad a lo relatado por la chica e inclusive algunos usuarios aportaron con su propia experiencia con el artista de maquillaje, que de acuerdo a lo compartido, es similar lo de expuesto.

“Debería de ser transparente con sus clientes si también ofrece servicios al público en general y no trabaja de forma exclusiva con las celebridades. Nadie lo ‘quemaría’ si dijera: oye, sí ofrezco maquillaje a todos pero ten en cuenta que tengo mis clientes exclusivos que en cualquier momento pueden ocuparme, pero no te apures, yo te puedo recomendar el trabajo de otros compañeros si llega a coincidir”, expresó un cibernauta.