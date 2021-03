La estadounidense más joven que visitará el espacio

Para fines de año, Hayley Arceneaux se convertirá en la estadounidense más joven en visitar el espacio y en uno de los primeros turistas espaciales que viajarán sin la compañía de astronautas profesionales.

Su hazaña no termina allí. La mujer de 29 años además superó un cáncer infantil que le robó el sueño de convertirse en astronauta.

Debido al ya superado cáncer de huesos, Arceneaux tiene unas varillas de acero en la pierna izquierda que, hasta hace poco, eran las responsables de que sus esperanzas de viajar al espacio se hicieran añicos.

Virales Millonario japonés ofrece 8 plazas para viajar alrededor de la Luna

Pero entró en escena Jared Isaacman, un joven multimillonario estadounidense apasionado por la exploración espacial que decidió alquilar un cohete SpaceX Falcon 9 a su propio costo y llevar consigo a otras tres personas, entre ellas Arceneaux.

Arceneaux dijo que espera ser una inspiración, "por el precedente que marcará y porque ayudará a que otros niños que están pasando por un tratamiento puedan pensar en el futuro", dijo.

De hecho, ella fue la primera persona en ser elegida para Inspiration4, como se ha llamado esta misión sin precedentes que despegará a finales de 2021.

La joven fue tratada de niña en el Hospital de Investigación Infantil St Jude's en Memphis, Tennessee, que se especializa en enfermedades infantiles, incluyendo el cáncer.

Isaacman espera recaudar 200 millones de dólares para el hospital gracias a esta misión espacial.

"A principios de enero recibí una llamada telefónica bastante inesperada de St. Jude's... Y básicamente me dijeron: '¿Quieres ir al espacio?'", contó Arceneaux a la AFP.

Virales Millonario busca compañía para ir a la Luna... ¿Te apuntas?

"Enseguida les dije: '¡Sí, sí, absolutamente!'", dijo Arceneaux, quien ahora trabaja como asistente médica para el mismo hospital que la atendió.

Cuando era niña, visitó el centro espacial de la NASA en Houston, Texas. "Por supuesto, quería ser astronauta", dijo. "Pero unos meses después me diagnosticaron cáncer y eso realmente cambió todo mi mundo".

"Hasta ahora, los astronautas tenían que ser perfectos físicamente, algo que yo no podía cumplir por las cirugías que he tenido en mi pierna. Y eso es lo que me entusiasma tanto de esta misión, el hecho de que está abriendo el viaje espacial a todos", dijo Arceneaux.

"Soñar en grande"

"Ser la estadounidense más joven en ir al espacio es un gran honor, pero, honestamente, lo que más me entusiasma es ser la primera sobreviviente de cáncer pediátrico en ir al espacio", dijo.

"Me encantaría inspirar a mis pacientes a soñar en grande y no limitarse a sí mismos. Y realmente espero mostrarles mientras estoy en el espacio que absolutamente todo es posible".

Uno de los dos asientos restantes en la misión se rifará entre donantes del St Jude's.

Finanzas El número de multimillonarios se dispara en China

El otro asiento será elegido por un panel entre empresarios que utilizan una herramienta de comercio electrónico de la empresa de Isaacman, Shift4 Payments.

Ambos serán anunciados en marzo y comenzarán a entrenar con Isaacman y Arceneaux. "Primero que nada, haremos el entrenamiento de centrifugación, para preparar nuestro cuerpo a las fuerzas G que vamos a sentir", explicó ella.

Pero, mientras tanto, Arceneaux tiene "un montón de interrogantes", contó.

"Desde qué voy a llevar puesto en el espacio y qué voy a comer en el espacio hasta si podré maquillarme en el espacio".

"Son preguntas tontas, pero también quiero saber cómo funcionará esto, cómo sube el cohete, cómo vamos a orbitar la Tierra" añadió.

SpaceX dijo que durante la misión de varios días, los astronautas orbitarán la Tierra cada 90 minutos.

La misión subirá al espacio en la cápsula Dragon de SpaceX, el mismo modelo que llevó con éxito a cuatro astronautas a la órbita terrestre y a la Estación Espacial Internacional a mediados de noviembre de 2020.

Después de la misión, la nave volverá a entrar en la atmósfera para amerizar frente a la costa de Florida.