La Rosa de Guadalupe lo hace otra vez

Si pensábamos que a los escritores de la Rosa de Guadalupe se les iba a ir el escándalo del año, que equivocados estábamos y rápidamente el talento se puso manos en acción para escribir el capítulo “Fan de su relación” que recientemente se estrenó a través del canal Las Estrellas, donde el unitario es uno de los más criticados, pero también el que mantiene a la televisora con altos ratings.

La historia obviamente está basada en la polémica relación que han tenido la hija de Pepe Aguilar y el ex de Cazzu. Todo el drama que se desató al darse a conocer que los intérpretes de “Dime cómo quieres”, es llevado a la pantalla, donde hasta la actriz Arianna Vahl, quien interpreta a Ángela Aguilar, le da un leve parecido y su timbre de voz tan idéntico, que lo único que le faltó fue gritar fue “porque eressss mi noviooo Christian”.

Para echarle más limón a la herida los nombres de los protagonistas son muy parecidos a los del triángulo amoroso que desató toda una serie de reacciones en las redes; quien le da vida a Ángela, es Angélica; Christian Nodal, Tristán y Cazzu es Julieta (nombre real de la trapera).

El drama comienza cuando Angélica y una amiga están en el salón de clases y ella le dice: ¡mira Julieta ya es novia de Tristán!. Cuando la amiga le enseña la foto de redes sociales a Angélica, esa foto es idéntica a la pose donde la Nodal y la “Nena Trampa”, subieron anunciando su noviazgo. La reacción de Angélica, fue la misma que tuvo Angelita en su momento, escribirles con todo el dolor de su relación: “Fan de su relación”.

La historia cuenta temas muy parecidos a lo que sucedió en la vida real, los papás de Angélica no le permitían ser novia de Tristán por no pertenecer a su círculo social y no poder tener novio hasta su mayoría de edad, ambos protagonistas estaban muy enamorados pero por esa restricción paterna se alejaron, el chico se hace novio de la mejor amiga de la protagonista, ella por celos anda de “mentís” con otro chico, cosa que pone muy celoso a Tristán y este tiene relaciones con Julieta la que finalmente queda embarazada y nuevamente se escucha en pantalla otra de las épicas frases de la Aguilar “Ya soy tía”.

En el ir y venir de la trama, Angélica y Tristán tienen sus quereres, poniéndole el cuerno a Julieta, cosa que no sabemos si sucedió en la vida real entre el triángulo amoroso Aguilar, Nodal, Cazzu, porque también hay que recordar que los escritores del melodrama, luego también le ponen mucha “crema a sus tacos”, así que ese será un misterio que lo dejamos a la imaginación de cada quien.

El programa se ha vuelto súper viral gracias a los cortos que han aparecido tanto en Facebook como Tik Tok, donde los usuarios no han perdido la oportunidad de comparar el drama con la vida real, generando miles de comentarios, cosa que tiene brincando de gusto al productor y su equipo por el éxito.

Pero si te perdiste el programa en televisión abierta, puedes verlo en la plataforma de YouTube o en Vix Premium.