Lo ponen entre la espada y la pared… Christian Nodal enojado con su mamá por subir fotos de Cazzu

La polémica sigue ardiendo para el matrimonio Nodal Aguilar y es que desde que estos dos enamorados decidieron darse el ¡sí, acepto! su relación ha estado en el ojo público, donde sus seguidores se han dividido a favor y en contra de la precipitada unión.

Ángela se ha mantenido callada ante los ataques de los que ha sido objeto y donde en redes sociales la tunden al tacharla de “roba maridos” y ser la amiga hipócrita que después de ser “fan de la relación” entre Cazzu y Christian Nodal, ser la “tía” de Inti, ahora es la señora Nodal y madrastra de la pequeña.

Al cantante de “Los besos que te di”, tampoco le a ido tan bien pues lo han tachado de narcisista, mujeriego e inmaduro, entre otras “flores” que se pueden leer en redes sociales y que al parecer a Chris no le importan, pues en sus recientes presentaciones ha tenido lleno total y ahora ya incluye a su esposa de quien por cierto se ve sumamente enamorado, muchos inclusos comparan su mirada con la que ve a Angelita y como en su momento lo hacía con sus ex (Belinda y Cazzu) y señalan que ahora sí llegó a su vida la verdadera dueña de su corazón.

Estas apariciones que han sido muy viralizadas en redes sociales recuerdan a la relación que tenían los abuelos de la cantante, don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes ya como pareja oficial (recordemos que ambos tenían una relación antes de estar juntos) se presentaban en distintos palenques y ferias, además fueron una pareja muy unida hasta que la muerte los separó.

En ese tenor de familia “muégano” tan arraigado para los Aguilar es que Christian ya sigue los pasos de la dinastía, pues se dice que uno de los “pleitos” con sus padres y hermana es porque ya poco los ve por estar más cercano a la familia de su esposa.

Los ataques en redes por esa relación no bajan sus bonos y el matrimonio sigue con más fuerza en sus respectivas carreras donde Ángela Aguilar está nominada para los Latín Grammy como Disco del Año por “Bolero” y a la mejor Canción del Regional Mexicano “Por el Contrario”, publicación que subió a su Instagram y donde se lee que su marido externo el orgullo que siente por ella “Que orgullo amor, felicidades!! Bien merecido”, terminando con un corazón.

Desde que ellos comenzaron su relación y luego de su matrimonio express, ni su hermana, ni su mamá han visto con buenos ojos la unión de la pareja y doña Cris Nodal no pierde la oportunidad de subir fotos de Inti, quien se dice es “la luz de sus ojos”, pero en esas fotografías también va incluida su ex nuera Cazzu, acto que tiene con los “pelos” de punta a Aneliz Aguilar, mamá de Ángela, quien se dice ya pidió tanto a su yerno como a su mamá respeto por su hija, “ella no tiene problema con que suba a la pequeña a sus redes, pero otra cosa es que suba a la ex, pues dice eso es una falta total de respeto para su hija”, mencionó una amiga de la familia a la Revista TV Notas de esta semana.

Según lo publicado, Aneliz no está soportando que le hagan ese desaire a su retoño, quien no lleva buena relación ni con su suegra, ni su cuñada quien ni siquiera acudió a la boda de su hermano, dando un claro mensaje que ella no está de acuerdo con el matrimonio.

Por lo pronto se sabe que Christian ya le pidió a su mamá dejar de subir a Cazzu a sus redes para evitar problemas con su esposa, y por lo pronto en su cuenta de Instagram ya no aparecen fotos con la “Niña Trampa”, aunque sí un cariñoso y emotivo video donde felicita a su nieta por su primer año de vida.

