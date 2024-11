Pepe Aguilar respalda a su hija luego de declaraciones de Cazzu

En las últimas 24 horas, cientos de cibernautas han salido a la defensa de Cazzu, luego de que la argentina desmintiera lo que había sido declarado por Ángela Aguilar en un medio estadounidense; ya que la mexicana aseguraba que nadie había terminado con el “corazón roto” después de que ella y Nodal hicieran pública su relación.

Si bien, “La Jefa” estableció que ella no tenía idea previa de la existencia de la relación, su verdadero enfoque estuvo en realizar una invitación a Ángela y a Nodal de finalmente dar una “vuelta de página” por el bien de Inti, la bebé que el intérprete de “Kbron y Medio” y Cazzu tienen en común.

Esto no fue bien visto por Christian Nodal, quien durante la tarde-noche del jueves se dedicó a realizar un en vivo a través de su Instagram para “defender el nombre de su esposa”. Su actuar no recibió la respuesta esperada por parte del público, ya que al terminar tanto él como Ángela Aguilar se vieron forzados a cerrar los comentarios de sus cuentas.

El último en limitar dicho canal de comunicación fue Pepe Aguilar, quien, como acostumbra, dio likes a algunos comentarios con los que simpatizaba como por ejemplo: “Angelita, todos contigo reina”, “Dios bendiga a la familia Aguilar”, “Los queremos mucho familia Aguilar, dígale a Angelita que le mandamos mucha fuerza”.

Cabe mencionar que cuando salió a la luz la noticia de la relación, Pepe mostró su postura al darle like a comentarios como “mejor nos quedamos con @majo__aguilar” y “muchas veces los papás no tienen la culpa de las decisiones que toman los hijos. A veces nos llaman la atención [a los hijos] y no les hacemos caso. Cada persona es responsable de sus actos, nadie más”.

Pepe ha tratado de ser muy cauteloso en la forma que aborda los escándalos que pueden protagonizar integrantes de su familia, y aunque ha limitado sus declaraciones sobre la vida amorosa de su hija, Ángela, no pudo evitar meterse a su defensa al compartir desde sus historias un video reflexivo en el que invita a las personas a “estar pendientes de sus propias vidas”.

“Este rollo me lo decía mi papá y siempre me hizo sentido. (Vean el post completo”, escribió el artista desde sus historias.