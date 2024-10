¿Por qué Briggitte le dijo ‘malagradecida’ a Gala Montes?

Una nueva polémica sacude a los ex participantes de La Casa de los Famosos México y en esta ocasión Briggitte Bozzo y Gala Montes son las protagonistas.

Las ex integrantes de “Team Mar” se han vuelto viral en redes sociales, luego de que ambas se enfrentaran desde sus redes sociales gracias a la estilista de Bozzo.

Lau Styling, una argentina encargada de vestir a Gala y a Briggitte durante el reality, inició toda la polémica tras haber señalado a Gala de haberle regresado la ropa y zapatos que usó durante el programa con evidentes daños y sin darle un pago por los productos.

A través de sus redes sociales, la estilista había compartido una imagen de la bolsa con las prendas que la actriz de “Vivir de amor” le regresó con el comentario: “que horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como si fuera un basurero… lástima y vergüenza ajena”. Una vez que Gala Montes reaccionó a su comentario, la argentina bajó su historia de sus redes.

Ante el señalamiento, Montes hizo un en vivo en su cuenta de Instagram en el que expresaba su molestia ante la forma de trabajar de la estilista. Comparó la calidad de las prendas con la empresa Fantasías Miguel y explicó su decisión de no querer pagar por un trabajo mal hecho.

Fotos: Captura de pantalla / @galamontes

“Creo que todo se puede arreglar en una llamada porque ella cree que fui yo [quien mandó la ropa así], pero pues no fui yo. Yo ahorita ando en chinga, no mandé la ropa y la verdad no sé qué esperaba, ¿que lo mandara en un anaquel? (…)”, expresó la actriz a través de su video en vivo. Durante la transmisión, Gala comentó que le parecía injusta la forma en la que Lau estaba manejando la situación y aclaró que todo surgió gracias a unas botas negras que le habían mandado y que se le habían roto luego de haber dado solo un paso. “La chava es bien conflictiva y entonces [después de que le dije lo que pasó] me dice ‘no, no, no, deposítamelo, deposítamelo’ y a cabrón, ¿cómo que yo sé lo voy a depositar?”, señaló. Según el testimonio de la actriz, durante el programa la estilista no le cobraba el servicio ya que era un “ganar ganar”, pero una vez que salió del programa se han presentado estos altercados y ha querido mantenerse relevante al causar polémica usando el nombre de Gala.

Ante toda esta situación, Briggitte Bozo, quien todavía colabora con Lau Styling, se metió a la polémica poniéndose del lado de su estilista y criticando a su ex compañera de cuarto por “malagradecida”.

“Se puede cambiar de stylist y no armar un fucking problema, pero respeten el trabajo de los demás. No porque te manden una prenda que valga menos [que otra] te haga verte menos o que no te veas bien o que no te de estilo”, expresó la influencer a través de su live de Instagram.

A la polémica se metió Julio Valiente, un diseñador de joyería muy amigo de Gala Montes, a señalar que Briggitte nunca le agradeció por la corona de “Yo soy valiente” que le diseñó para la gala final del reality. “Le dicen malagradecida a mi amiga @galamontes y a mi ni me agradecieron por la joya más cara que tuve que hacer a distancia en solo cinco días. Que no mamen esas no son amistades”, expresó en sus redes.

Fotos: Cortesía / @briggi_bozzo, @eljuliovaliente y @galamontes

Esto causó que el público se dividiera entre quienes apoyaban a Gala Montes, quienes la criticaban, y otros que señalaban a Briggitte por, nuevamente, estar “traicionando” a una de sus amigas. Al final, Briggitte reconoció su error al no haberle dado créditos al joyero y subió en sus historias un video de la corona y etiquetando al diseñador, quien también subió otra historia aclarando que no tiene tema alguno con Bozzo, sino con la estilista que está causando polémica con su amiga.

Por su parte, Gala Montes se mantiene firme ante lo que dijo sobre Lau Styling. Todavía en sus historias están algunas capturas de pantalla de su intento de querer conversar con la estilista y la señala de no hacerle llegar las prendas, accesorios y zapatos que algunos diseñadores le han enviado a través de ella.