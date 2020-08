¿Qué nos espera este 27 de agosto? Cuenta de TikTok advierte sobre macabro suceso

En los últimos meses en que el mundo entero se mantuvo en confinamiento, la red social TikTok adquirió gran popularidad gracias a su divertida dinámica en la que las personas suelen subir videos cortos de comedia, belleza, retos virales, entres otros; todo ello con el propósito de pasar un rato ameno durante la pandemia.

No obstante, en las últimas semanas se hizo famosa una cuenta que lejos de inspirar risas entres sus seguidores comenzó a generar un sentimiento de miedo, pues los videos posteados contenían mensajes perturbadores.

Quién sacó a la luz la cuenta fue una chica llamada Karen Daniela, que a través de su cuenta de Twitter realizó un hilo descifrando los mensajes y afirmando que algo ocurriría el próximo 27 de agosto.

Según lo que relata la usuaria @scarbloood, una de sus amigas la alertó sobre una cuenta de TikTok llamada @user2819394837167, que encontró en la parte de FYP (For your page).

“Me dijo que cuando entrabas al audio del video decía ‘help us’ e incluso en un comentario decía ‘parpadea 3 veces si necesitas ayuda’ y el sujeto hizo un video parpadeando 3 veces”, contó Karen y agregó los videos mencionados, en los cuales, el audio parece ser de personas pidiendo ayuda.

A lo largo del hilo, Karen explica la manera en que ella y su amiga comenzaron a hallar evidencia en el contenido de la cuenta que estaban conformador por códigos binarios en las descripciones de cada uno de los clips.

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok.

Al adentrarse en su investigación y luego de interpretar los códigos ocultos llegaron a la conclusión que la cuenta advertía sobre un evento “malo” que ocurriría este 27 de agosto, todo ello gracias a mensajes como “ellos vienen”, “van a matar”, “víctimas” o “vuelo 370”.

Mensajes en clave morse

De los 20 video que se encontraban en la cuenta, dos de ellos contenían mensajes en clave morse. Cuando las amigas se enfocaron en descífralos comunicaron lo que decía: “La verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio, Vienen boeing 777 200 ER. 27 de agosto”.

No obstante, la cosa no para aquí, la joven continuó comentado que el pasado 18 de agosto volvió a ingresar a la cuenta @user2819394837167 y se llevó la sorpresa de que los videos habían sido eliminados y había dejado de seguir a las cuenta que tendían nombres extraños.

Luego me voy a stalkear al sujeto nuevamente para traducir los códigos ya que no me podía quedar con la duda

Pero el usuario comenzó a seguir a dos cuentas que contenían videos con los números 229,227 y MH370.

“Si investigan mas es el nombre de una aerolínea que despegó en 2014 y desapareció sin dejar rastro alguno (busquen algún documental, vale la pena) hasta el sol de hoy no se sabe que pasó ni donde está”, explicó la chica y recordó que uno de los mensajes decía “No ha terminado” y algunos otros con código morse tenía cordenadas.

Aquí esta la traducción mas clara enumerando cada vídeo.

Karen Daniela asegura que en las últimas semanas el administrador de la cuenta se ha dedicado a subir y bajar videos de la cuenta de TikTok. En todos los clips aparecen personas con un aspecto macabro y todos ellos cuentan con un mensaje.













