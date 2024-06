Queretana revela que Christian Nodal y Ángela Aguilar llevan juntos más tiempo del que dicen

Una nueva polémica se desata respecto el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y es que Magda Muñoz, una nutricionista queretana, compartió en TikTok que ella se los encontró cuando todavía Nodal seguía en una relación con Cazzu.

"Las fechas no cuadran demasiado porque nosotros nos los encontramos precisamente en estas fechas (a finales de mayo) cuando Nodal todavía le decía 'te amo' a Cazzu'", expresó la nutricionista en el video que compartió en la red social.

Fue en Roma donde ella y su hermana se encontraron con la actual pareja. Por su relato, asegura que Nodal no se encontraba del todo feliz de que los hubieran reconocido, mientras que Ángela trataba de actuar casual para no levantar sospechas.

"Algo que nos causó bastante risa fue que él volteo un poco molesto a decirle a la amiga que iba con ellos de que: 'dijiste que nadie nos iba a encontrar', y nosotras así de: 'wey, eres un artista internacional, donde sea que te pares te vas a encontrar a alguien que te conoce' y pues bueno, no sabíamos que acababa de terminar su relación y mucho menos que ya andaba con Ángela", continuó.

Las chicas tuvieron oportunidad de tomarse fotos con los artistas, tanto por separado como en grupo. De acuerdo con su testimonio, Ángela les pidió reiteradas veces de que no compartieran nada con el mundo sobre el encuentro. "Nos decía de que, 'por favor, por favor, por favor, no publiquen nada, somos figuras públicas. Nosotros queremos compartirlo a su tiempo. Dennos unos días. De hecho yo de broma les dije 'Te damos cinco días para que lo hagan público', y obviamente muchos de ustedes pueden decir de que 'ay que tontas ustedes pudieron tener la exclusiva, pero realmente no queríamos tener problemas", explicó.

El video se volvió viral en cuestión de segundos y varias personas se han metido a dar sus propias aportaciones. Hay quienes encuentran el testimonio como una prueba de infidelidad por parte de Nodal, sobre todo porque hay fotos de Ángela con la cadena de su actual novio desde inicios de mayo.

"No querían que dijeran nada porque ya le habían vendido la noticia a Hola", comentó un usuario. "Es la misma ropa con la que sacaron la nota de la revista, no inventen", agregó otro. "Estoy casi segura que decidieron vender la historia a la revista luego de que se las encontraron a ustedes", añadió otro.