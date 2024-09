¿Quién va a la escuela en 2024?: La Venenito 

Fuerte impacto causó el influencer jalisciense Luis David González, mejor conocido como “La Veneno” y que se hiciera famoso en las redes sociales por su peculiar manera de contar sus anécdotas, sus expresiones y una chispa natural, esa misma chispa que la ha llevado a generar grandes controversias dentro de las plataformas digitales.

Su paso a la fama se inició en Tik Tok cuando el influencer @sharoskyoficial lo grabó en su natal San Juan de los Lagos, Jalisco, en un puesto de dulces típicos donde el entonces adolescente de 13 años, trabajaba en el local ofreciendo los productos. Sharosky quedó impactado por su peculiar forma de expresarse, y fue como comenzó a grabarlo, rematando ese video que rápidamente se hizo viral con su icónica frase: “y soporten”, gracias a su estilo logró rápidamente el gran paso a la fama.

Virales La Rosa de Guadalupe lo hace otra vez

Pero no solo la “Venenito”, como cariñosamente le llaman sus seguidores ha sido señalado, su mamá ha estado en el ojo del huracán pues los usuarios de redes sociales la señala como una madre descuidada que lo único que le interesa es que su hijo de tan solo 16 años de edad reciba jugosas ganancias, sin importar si este se va de gira o convive con personas mucho mayores que él.

Recientemente la “Venenito” fue invitada al show de “La Divaza”, donde en la plática la creadora de contenidos no quedó bien “parada”, pues hizo lamentables declaraciones donde incluso los usuarios pedían la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), acusando a su mamá de omisión de cuidados para un menor.

Y es que Luis David confesó abiertamente que a él nunca le gustó la escuela, por lo que casi nunca iba, “reprobé 4to año (…) luego un año dejé de estudiar; siempre me peleaba con mis maestros y me expulsaban. Eran bien perros, pero más perra era yo”, mencionó.

Foto: Cortesía / La Venenito Oficial

“Venenito”, además compartió que terminó la primaria durante la pandemia y que no entró a la secundaria porque él trabaja por las mañanas y no lo quisieron cambiar en la tarde, “no me quisieron en la tarde y ya no fui a la secundaria, ¡y soporten!”, mencionó en uno de sus reels.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pero donde las redes colapsaron fue cuando la creadora de contenidos dijo que ella no sabía ni leer, “tengo años que no tomó una libreta, por eso no sé ni leer”, mencionó entre risas, para proseguir “(…) siempre me c@*€ la escuela, no me sé el abecedario, es más ¿quién va a la escuela en 2024?”,.

Ante estas declaraciones las redes explotaron y los usuarios no dejaron de dejar su “ humilde opinión”, “¿dónde está el DIF?, esto es un abuso al menor”, “Por eso los jóvenes cada vez son más ignorantes, por este tipo de contenidos”, “la importancia de tomar ácido fólico durante el embarazo”, “Jóvenes que estudian una carrera, se pasan años tratando de superarse y no encuentran trabajo o les pagan una miseria y ves a un mocoso vestido de mujer, que gana millones, viaja y es reconocido por decir tonterías. ¡Qué mal estamos como sociedad!”, indicó el usuario @Pepe_ol.