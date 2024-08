VIRAL: Cantante sabotea la boda de su ex

Según la frase popular, la venganza es un plato que se sirve frío, haciendo alusión a que cuando alguien "te juega chueco" siempre es mejor tomarte un tiempo para actuar y, eventualmente, "cobrártela". Eso fue lo que hizo esta TikToker cuando la contrataron para cantar en la boda de su ex, quien le fue infiel con la mujer con quien se iba a casar.

La cantautora argentina, Uma German, compartió a través de su TikTok esta anécdota que inmediatamente se hizo viral por lo jugozo del chisme.

"Me estoy preparando para ir al casamiento de mi ex. Me cagó y se está casando con la persona que me cagó. Así que claramente no estoy invitada", inició narrando la joven mientras se arreglaba, "aparte de que yo soy cantante, trabajo para una empresa que me contrata para eventos. Así que me agendaron para un evento este fin de semana y hace tres días me enteré de quien era este casamiento", compartió.

La cantante tiene la certeza que su ex pareja no fue quien la contrató, sino una organizadora de eventos. Y aunque ella pudiera negarse a presentarse en el evento, señaló que vio esta coincidencia como una oportunidad para sacar venganza. "Honestamente me hicieron tanto mierda que siento que el universo me está dando limones para que haga limonada", añadió.

Foto: Capturas de pantalla / @uma.german

Según lo que compartió, ella y su pareja tenían varios años juntos, pero aparentemente el hombre tenía una relación paralela con otra mujer, a quien ella llegó a conocer; por lo que dice que prácticamente "le vieron la cara". "Nunca recibí ningún perdón, nunca recibí nada. Pero esto no termina acá, porque no solo iré a cantar, la verdad es que yo compongo, así que aproveché y escribí una canción en tres días y que se las dedicaré a ellos dos", agregó.

Su "storytime" se dividió en dos partes que se encuentran disponibles en la cuenta @uma.german. En ambos videos recibió muchas muestras de apoyo, aunque hay quienes tienen la teoría de que la historia se trata de un invento para promocionar su sencillo "Altar". Sean peras o sean manzanas, el chisme siempre termina teniendo la última palabra.