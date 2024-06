Elecciones 2024: minuto a minuto de los comicios en San Juan del Río

Desesperados para querer emitiiai voto es como se manifestaron los pobladores de la casilla perteneciente a la comunidad de Ojo de Agua en San Juan del Río, al referir que, las filas comenzaron a hacerse desde las 07:00 horas y debido a que no llegaron punta los funcionarios de esta sección, aún no no ha logrado avanzar el primer ciudadano.

Cabe mencionar que en esta casilla estará votando el candidato Roberto Cabrera Valencia.