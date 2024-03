Ganaderos exigen propuestas serias a candidatos

Integrantes del sector ganadero no solo de San Juan del Río sino de todo el estado de Querétaro, piden a candidatos a Senadores por Querétaro así como a Diputados Federales propuestas serias que beneficien y aporten al crecimiento y desarrollo de este sector.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez, mencionó que los integrantes de este sector se encuentran interesados en conocer las propuestas de quienes hoy aspiran a dichos cargos de elección popular, para ello previo al 2 de junio, analizarán a quién apoyar para mejorar el sector.

Recordó que el gobierno federal limitó los apoyos a los ganaderos y campesinos, la mayoría de los casos, llegan a destiempo y sin comentó de las zonas donde verdaderamente se requieren, por ello, afirmó que se buscará conocer las propuestas de los candidatos a puestos de elección popular esencialmente en la Cámara Alta y de Diputados.

Reiteró que es necesario que los candidatos presenten propuestas serias y solidarias que impulsen la ganadería y el campo para reducir los efectos de la sequía que ambos sectores han padecido a consecuencia de la falta de agua y en lo cual se han mantenido inmersos en los últimos años.

Por ello, afirmó que los ganaderos a través de las agrupaciones que se tienen en los 18 municipios queretanos, dijo que estarán atentos a las propuestas electorales, de tal manera que de ahí derive un apoyo o rechazo a los candidatos que buscan representar a Querétaro en los próximos años.

“Nosotros tenemos que estar abiertos a todos los candidatos, de alguna manera decirles lo que necesitamos, que regresen los apoyos por supuesto, a mí en lo personal me tocó ir a la Cámara de Diputados, la verdad es que sabíamos que era tiempo perdido porque el grupo Morena, simplemente todos los diputados siguen en su afán de cero dinero al campo, pero nosotros hicimos un esfuerzo por ir y tocar la puerta para que no digan que no fuimos”.