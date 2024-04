Germain advierte no confiarse en encuestas

El candidato a diputado federal por el ll Distrito que abarca San Juan del Río y Amealco de Bonfil, Germain Garfías Alcántara dijo que no se distraerá en encuestas que lo posicionen o demeriten antes de la elección del 2 de junio, al precisar que es la única que le interesa.

Lo anterior, luego de que durante los últimos días del mes pasado, se emitiera una publicación emanada de la casa encuestadora Massive Caller, en donde al hacer la pregunta sobre las preferencias de la gente para este distrito, ponían al candidato de la coalición de “fuerza y corazón por México”, casi cuatro puntos porcentuales arriba.

Elecciones 2024 Morenistas confían en proceso electoral tranquilo

A lo que Germain García dijo que también podría reflejarse a través de estas encuestas, el hartazgo de la gente al ver que el Gobierno Federal no ha hecho nada por disminuir diferentes situaciones como la seguridad y abandonar sectores que son primordiales para el avance del país.

“Encuestas van a venir o a publicarse y ya la gente luego no cree esta información y como candidato no me quiero fiar de esto, la encuesta importante es la del 2 de junio, por eso es que le hemos metido de lleno a la campaña con encuentros ciudadanos para tener esta oportunidad de expresarse y llevar las propuestas”.

Declaró que, la forma en la que ha hecho campaña es llevar sus propuestas para mejorar en varios ámbitos, pero también mediante charlas se ha dado la oportunidad de que las personas le digan qué es lo que necesitan para atender a sus necesidades y con base en ello fortalecer las propuestas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Tratamos de llevar hasta el último rincón de los dos municipios, de manera personal y entregar las propuestas. Estamos haciendo una campaña propositiva, cercana y ya se verá el resultado final que es la encuesta que si vale”.

El abanderado del PAN, PRI y PRD indicó que, ahora que comiencen las campañas locales, estará teniendo una agenda para acompañar a los candidatos de los dos municipios y seguir con la unidad de la coalición.